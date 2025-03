Hermano de Daniel Bisogno aclara qué pasará con los bienes del conductor

Alex Bisogno destacó que aunque su hermano no dejó una gran fortuna, dijo que todo será entregado a su sobrina.

A casi dos semanas del lamentable deceso de Daniel Bisogno , han surgido algunos rumores sobre su herencia, a pesar de que el presentador mencionó en distintas entrevistas que todo su legado sería para su hija Michaela.

Sin embargo, luego de que la mamá de la menor, Cristina Riva Palacio, confesara en una entrevista que Daniel no había dejado un testamento, las especulaciones sobre el destino de los bienes y dinero del famoso no se hicieron esperar.

¿Qué pasará con los bienes de Daniel Bisogno?

No obstante, ha sido su hermano Alejandro, quien durante su encuentro con distintos medios de comunicación, aclaró que el tema está totalmente claro, y aunque destacó que el también actor no dejó una gran fortuna, dijo que todo será entregado a su hija.

Daniel Bisogno. (Instagram)

“Daniel era una persona trabajadora, como nosotros, chambeó muchos años de su vida y siempre tenía la mentalidad del ahorro, de pensar en su vejez, tenía su cuentita de ahorros, compró su casa, su casa de fin de semana, si tenía dos que tres cositas que evidentemente serán para mi sobrina, sí hay una herencia, pero no la que han dicho”, expuso Álex.

De la misma manera, el ex conductor de Al Extremo, mencionó que Daniel sufrió un drástico cambio en su estilo de vida, y pasó a ser un hombre dedicado en cuidar y proteger a su única hija, por lo que dejó bien asegurada a Michaela.

https://www.youtube.com/embed/SlLluts6y8o?si=Fjf245cGOp7Vceyx

“Sí, mira cuando mi sobrina nació, cambió el chip de Daniel y se convirtió en Daniel Bisogno ‘el papá’, entonces, empezó a pensar que sí él faltaba un día, la niña tenía que quedar protegida, tiene un seguro de vida, dejó las propiedades que tanto trabajo y tanto le costaron a Daniel”, expuso al respecto.

Alex Bisogno habla de los rumores sobre la sexualidad de Daniel Bisogno

Por otra parte, Álex se pronunció en torno a los rumores sobre la sexualidad de Daniel Bisogno , en especial sobre quienes aseguran que Charly Moreno era su pareja, y aunque no aclaró estas dudas, sí señaló que el joven en cuestión, es apreciado por los Bisogno.

Daniel Bisogno. (Instagram)

“Sí, Charly fue parte de la familia prácticamente, lo queremos, sé que él también está viviendo su duelo, claro que lo está viviendo, imagínate, obviamente no me queda la duda de que lo está extrañando, no hemos podido platicar mucho, pero nos vamos a ver, haremos una reunión en casa de Daniel como a él le gustaba y recordarlo”, declaró.

“Siéndote honesto yo nunca me metí en su vida personal, yo soy su hermano y lo que él hacía de la puerta de su casa para adentro, pues era para él, y lo que él haya hecho yo se lo aplaudo. Nosotros tenemos la mentalidad de que la vida es una, es corta y hay que ser felices, siempre y cuando no dañemos a los demás, Daniel siempre siguió esa regla. Yo siempre dije que se vale amar a quien tú quieras, se vale, amor es amor”, añadió.

Finalmente, Álex defendió a su ex cuñada, Mariana Ochoa, luego de las polémicas declaraciones que hizo la ex OV7, en donde sugirió que el fallecido presentador consumía sustancias ilegales. “Sí así hubiera sido, pues se lo aplaudo, porque también para una persona que tanto trabajaba y se estresaba, y si eso le gusto en algún momento y la quiso probar, la verdad no me espantaría en lo más mínimo, tampoco tendría nada de malo, pero tampoco me consta. Se lo merece para desestresarse un poco”, manifestó.