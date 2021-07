Hermana de Kate del Castillo acude a protesta contra la vacuna anti Covid-19 en CDMX

Verónica del Castillo acudió el fin de semana a una manifestación de negacionistas del coronavirus, que protestaron contra las vacunas anti Covid-19 y el uso del cubrebocas.

La hermana de Kate del Castillo y sus padres, don Eric del Castillo y doña Kate Trillo, han exhibido una polémica postura ante la pandemia de Covid-19.

Esto, debido a que han expresado su rechazo a las vacunas contra el Covid-19 y han optado por tomar un peligroso químico que se promociona como preventivo ante el virus.

La manifestación, denominada “Marcha por la Libertad”, se realizó en la avenida Reforma, de la Ciudad de México, a donde Verónica del Castillo dijo haber acudido para defender sus derechos humanos.

Mediante una transmisión en vivo por Instagram, Verónica del Castillo reconoció que la convocatoria registrada en la marcha de negacionistas era reducida.

Verónica entrevistó a varios manifestantes, quienes exhibieron su ignorancia sobre las políticas del gobierno, que ha permitido a los ciudadanos decidir si reciben o no la vacuna.

Así, los negacionistas del coronavirus exigieron a las autoridades de México que respeten su libre albedrío y su decisión a no vacunarse contra el Covid-19.

Los manifestantes fueron más allá, pidiendo no atender las medidas sanitarias que científicos y autoridades han pedido respetar para evitar la propagación del Covid-19.

“Vine a apoyar este movimiento. Creo que es muy importante que todo México se informe bien porque estamos muy mal informados, muy manipulados, así que fuera cubrebocas, que termina haciendo más daño y las vacunas, ¡por favor! Duran años para experimentarlas, están experimentando con nosotros en lugar de experimentar con las ratas. Por favor no se vacunen. no vacunen a sus hijos, no vacunen a nadie por favor”MANIFESTANTE ANTIVACUNAS