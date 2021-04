¡Henry Cavill ya tiene novia! Se deja ver en público con ella

El actor Henry Cavill, quien le ha dado vida a Superman en las últimas películas de DC, se ha dejado ver por primera vez en público junto a su nueva novia.

Cavill, de 37 años, salió a dar un paseo por las calles de Londres con la mujer rubia y su amado perro llamado Kal. Fue el sitio Daily Mail quien los fotografió tomados de la mano y demostrando mucha alegría.

Tanto el actor como su nueva novia –de la cual no se tiene mucha información- mantuvieron las medidas sanitarias puestas por el covid y en todo momento lucieron sus mascarillas puestas.

Henry Cavill ha salido con varias estrellas. De hecho, en el 2018 se separó de la doble de acción Lucy Cork, con quien salió por alrededor de un año.

En el 2012 salió con Gina Carano, expeleadora de MMA y estrella de The Mandalorian. También se le relacionó en el 2013 con Kaley Cuoco, protagonista de The Big Bang Theory, aunque los reportes indican que solo salieron por un par de semanas. En 2015 también se le vinculó con una estudiante llamada Tara King.

Incluso, en el 2011 le propuso matrimonio a la famosa jinete Ellen Whitaker, pero se separaron al poco tiempo de dar el anillo.

Henry Cavill ha asegurado que “nadie lo seguía hasta que consiguió el papel de Superman”.

He estado en este negocio por 20 años y antes podía ir a donde quisiera y con quien fuera sin ser molestado por los paparazzi. Todo cambió con Superman (en 2013) y a partir de ahí me empezaron a reconocer”

Cavill ha dado vida a Clark Kent en Man of Steel (2013), Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Liga de la Justicia (2017). Al momento, no se sabe si continuará en este papel o dará un paso al lado.

Anteriormente, hizo casting para ser James Bond, pero el director Martin Campbell lo rechazó por ‘estar gordito’, situación que lo motivó para ponerle más atención a su físico, reveló en una entrevista a Men’s Health.

Fuente: Excélsior