Henry Cavill se burla de su frustrado regreso como Superman en Black Adam

El viaje de Henry Cavill como Superman fue más tumultuoso que emocionante, y su reciente experiencia con el frustrado regreso del Hombre de Acero en la escena post-créditos de Black Adam – 52% no fue una excepción. Aunque los rumores sobre su cameo se filtraron antes del estreno de la película, la confirmación de su aparición como el icónico superhéroe generó una ola de entusiasmo entre los fans de DC.

En una aparición reciente antes de una proyección de la película The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie, Cavill no perdió la oportunidad de bromear sobre su experiencia con las escenas post-créditos. Recordando una situación similar en el pasado (una escena post-créditos eliminada de El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada – 28%), el actor bromeó diciendo (vía CBR): «Resulta que no tengo mucha suerte con las escenas post-créditos. Así que tal vez renuncie a ellas».

Esta declaración, aunque humorística, refleja la montaña rusa de emociones que Cavill experimentó en su papel como Superman y en el universo cinematográfico de DC en general. Desde su aclamado debut en ‘Man of Steel’ hasta los altibajos de las decisiones de casting y dirección del estudio, Cavill fue testigo de numerosos y lamentables giros en su viaje como el legendario superhéroe.

Información tomada de Tomatazos.com