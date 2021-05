Henry Cavill, en pláticas para protagonizar reboot de Highlander

Sólo puede quedar uno… ¡y probablemente sea el hombre detrás de Superman y Geralt de Rivia! Nuevos reportes indican que Henry Cavill sostiene pláticas con Lionsgate para protagonizar un venidero reboot de Highlander, una franquicia sobre seres inmortales en busca del máximo poder.

En resumen, si Man of Steel y The Witcher no han sido suficientes, el histrión británico podría seguir recalcando su cualidad omnipotente en pantalla, para gusto de todos sus fervientes fanáticos. ¿Emocionados?

De acuerdo a una exclusiva de Deadline, Henry Cavill aspira a alguno de los papeles principales de la próxima película Highlander. No queda claro si se tratará de un personaje enteramente nuevo dentro de la franquicia o uno ya conocido gracias a producciones previas. Recordemos que la marca surgió por medio de la homónima película de 1986, dirigida por Russell Mulcahy. Con un reparto encabezado por Christopher Lambert, Clancy Brown y Sean Connery, aquella primigenia Highlander versó una guerra milenaria entre guerreros inmortales, a través de historias entrelazadas del presente y del pasado.

El reboot contará con Chad Stahelski (John Wick) en la silla de dirección. Según los reportes, la producción correrá a cargo de Neal H. Moritz (Fast & Furious 9), Josh Davis y David Leitch (Nobody), con Amanda Lewis, Patrick Wachsberger y Gregory Widen fungiendo como productores ejecutivos. Se desconoce cuál será la premisa de la cinta y si se sustentará en el guion escrito hace años por Ryan J. Condal (creador de House of the Dragon) y Kerry Williamson (What Happened to Monday). No obstante, fuentes de Deadline aseguran que el proyecto está «en posición para entrar en producción».

Fuente: CinePremier