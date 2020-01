Henry Cavill confiesa que estuvo a punto de perder la vista por usar lentes de contacto en The Witcher

Henry Cavill y su último trabajo, en el que interpreta al brujo Geralt de Rivia en la ficción de Netflix, The Witcher, lleva semanas en boca de todos. Se podría decir que es la serie del momento y además el intérprete británico se ha involucrado en ella hasta niveles insospechados, llegando a asegurar que dormía con el traje del protagonista puesto para meterse lo mejor posible en el papel.

Ahora, el intérprete ha asegurado que casi se queda ciego rodando la ficción de la plataforma de streaming. El actor, que también ha dado vida a Superman estos últimos años, tenía que llevar unos lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos mientras se metía en la piel de Geralt de Rivia. Sin embargo, estas lentillas no le hacían nada bien a sus ojos debido a que usarlas todos los días podrían provocarle graves problemas a su vista: “Mi oftalmóloga siempre me estaba diciendo: “‘No, no me importa. No me importa que tengas que rodar. Quítate las malditas lentillas porque empezarás a quedarte ciego después de un tiempo’. Estaba seguro de que probablemente estaba siendo un poco más dramática de lo normal, porque tiendo a ser también un poco así. Y dije: ‘No, está bien. Podemos rodar un par de horas más’. Y ella dijo: ‘No estaremos bien. Te los tienes que quitar ahora’” ha declarado el actor.

COMPLICACIONES

Henry sin embargo continúo llevando los lentes de contacto a pesar de las advertencias de su oftalmóloga y durante el rodaje de la serie en las Islas Canarias se coló polvo de las rocas volcánicas de la isla en sus lentillas, algo que casi le deja ciego: “Hay mucha roca volcánica en las Islas Canarias por lo que el aire puede volverse muy polvoriento. Se metió polvo detrás de las lentillas por lo que mis ojos terminaron arañados… Me dolían mucho, pero lo achacaba a que estaba muy cansado y no haber dormido bien. Llegué al punto en el que mi técnico me encontró [polvo] escondido en las sombras de mis ojos cerrados porque era muy brillante. Me dijo: ‘Sácate las lentillas’. Y dije: ‘No, no. Estoy bien. Estoy bien. Sólo dame algunas cosas para que mis ojos estén bien antes de una escena’. Me miró y dijo: ‘No, dejaré de rodar hasta que te las saques’”, sentenció el actor.

Henry finalmente cedió y gracias a eso pudo continuar el rodaje de la serie que está cosechando éxitos desde su estreno. La ficción regresará con una nueva temporada y nuevas aventuras épicas que volverán a enganchar a todos los telespectadores.

Fuente: As México