He querido contactar a José José con un médium: Alejandra Ávalos

La actriz y cantante Alejandra Ávalos fue una persona muy cercana al llamado “Príncipe de la Canción”, con quien incluso compartió algunos proyectos, y ahora, a poco más de dos meses de su muerte, reveló que ha intentado contactarlo en el más allá para despejar algunas dudas, informó la Agencia Notimex.

“He querido contactarlo a través de un médium, pero muchos son unos charlatanes, no les creo, no salen las cosas que dicen. Un médium te tiene que decir las cosas precisas, yo creo que con un buen médium, con verdadero poder, sí me gustaría hacerlo”, aseguró a los medios de comunicación durante su paso por una alfombra roja.

Respecto a las dudas que Ávalos desea despejar con José José, confesó que le gustaría saber “si se fue tranquilo, si lo que hizo en vida fue conscientemente y no fue obligado, si todo fue su propia voluntad y sus decisiones, si hizo las paces con sus hijos antes de irse y cuál es la verdad sobre la herencia, si es que dejó”.

Alejandra y el intérprete de El triste compartieron créditos en la obra Amar y querer, producción durante la cual el cantante ya padecía de salud; sin embargo, siempre se presentó a trabajar como el profesional que fue en vida.

“Yo vi a José en el escenario, entero. El escenario siempre tiene una magia increíble que, aunque tú te estés muriendo de lo que sea, tienes que brillar ahí arriba. (Pero) En camerinos, la verdad es que vi a un José José muy frágil y abatido por la enfermedad que tenía, en ese momento era la diabetes. Lo vi trabajando en jornadas extenuantes cuando él debería haber estado en otra circunstancia, ya retirado, con su familia y atendiéndose su enfermedad”.

La intérprete de Amor fascinante también se dio tiempo para opinar respecto a las críticas que Sara Sosa y su madre han recibido tras difundirse un video en el que se les ve cantando felices, a tan sólo dos meses de la muerte del “Príncipe”.

“La vida continúa, a mí sí me pegó mucho cuando mi papá murió, estuve mucho tiempo de luto, pero también tengo derecho a vivir, a irme al cine, despejarme, vacacionar, disfrutar de la vida, hacer algo que me recuerde cosas bonitas, entonces no le veo ningún pecado en divertirse. Ese dolor lo lleva uno dentro y no tiene que estarlo demostrando todo el tiempo”, finalizó.