HBO podría preparar una miniserie de Game of Thrones con Jon Snow, Arya y Daenerys Targaryen

Mientras sigue preparando el spin-off de Game of Thrones basado en la familia Targaryen, parece que HBO no se ha olvidado de Jon Snow, Arya, Tyrion y el resto de protagonistas de la serie. Porque los últimos rumores apuntan a que el servicio de streaming quiere hacer una miniserie que continúe la historia tras el último capítulo.

El final de Game of Thrones fue, como mínimo, decepcionante para muchos de sus fans. Tras una larga espera de dos años, los últimos seis episodios aceleraron la trama dejando olvidados algunos aspectos importantes de la historia, así como de la evolución de los personajes.

Según informa We Got This Covered, HBO podría estar pensando en retomar el polémico final de la serie con una miniserie en formato secuela, que también abordará eventos del pasado. El medio señala que Kit Harington (Jon Snow) y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) serán parte fundamental de la trama, entre otros queridos personajes.

Como recordarán los espectadores, Jon Snow acabó asesinando a Daenerys Targaryen después de que esta masacrase a los habitantes de Desembarco del Rey. Esto llevó al nuevo rey de los Siete Reinos, Bran el Tullido, a desterrar a su medio hermano a la Guardia de la Noche, acabando este en las tierras más allá del muro. El cuerpo de Daenerys, por otro lado, fue llevado por Drogon a un lugar desconocido.

En caso de confirmarse que HBO está preparando una nueva miniserie de Game of Thrones con los dos actores, esto podría significar que, de alguna manera, la Madre de Dragones volverá a la vida. ¿Quizás para convertirse en la nueva Reina de la Noche?

Fuente: Sin Embargo