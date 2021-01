HBO planea serie de animación de Game of Thrones

El universo de Game of Thrones volverá a HBO con House of the Dragon, primer spin-off de la ficción. Pero además de esta esperada serie, y de Los Cuentos de Dunk & Egg, otra precuela que está en fase muy temprana de desarrollo, la cadena sigue adelante en su empeño de explorar el mundo de Poniente ya ha puesto en marcha una nueva producción de animación ambientada en el mundo creado por George R.R. Martin.

Así lo ha revelado The Hollywood Reporter, que también asegura que la serie es descrita como “un drama para adultos que tendrá un tono similar a la producción de HBO ganadora de varios Emmy”. Martin, autor de las novelas en las que se basó la ficción, está trabajando de manera directa en el proyecto.

Actualmente se están llevando a cabo reuniones con los guionistas sobre la serie, pero aún no se han firmado acuerdos y nadie está oficialmente vinculado al proyecto. Los fans ya han podido ver cómo sería una serie de animación de Game of Thrones gracias al material adicional incluido en algunas ediciones de DVD y Blu-ray.

Al margen de House of the Dragon, que se estrenará en 2022, la cadena también está trabajando en Los Cuentos de Dunk & Egg, una precuela derivada de la saga literaria Canción de Hielo y Fuego. La ficción será una precuela de los eventos de Juego de tronos, ambientada unos 90 años antes de la producción principal.

Otro de los grandes proyectos de Game of Thrones, en este caso no confirmado, es otra precuela centrada en la rebelión del rey Robert Baratheon, que narraría su ascenso al poder y cómo logró derrocar al rey loco Aerys Targaryen con la ayuda de Ned Stark, quien acabaría convertido en la Mano del Rey.

