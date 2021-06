HBO Max ofrece 50% de descuento a suscriptores

¿Aún no sabes si suscribirte? Pues a toda costa, HBO Max quiere «estar ahí para ti» (como diría el célebre tema musical de Friends) y por ende te ofrece un atractivo descuento. La anticipada plataforma de streaming arribó finalmente a Latinoamérica este martes 29 de junio, con un variado catálogo de series y películas que busca complacer a todas las edades. Sin embargo, al ingresar al sitio web, lo primero que uno percibe no son anuncios ni de Game of Thrones ni del Universo Extendido DC, sino una imperdible leyenda que claramente pretende enganchar a los indecisos.

Como ven en la imagen anterior, se trata de un 50% de descuento en el pago mensual de la suscripción. En palabras de HBO Max, se trata de una promoción «disponible sólo para usuarios nuevos y recurrentes […] con plan de renovación automática de 1 mes». Esto quiere decir que el descuento se aplicará a los pagos de cada mes de manera indefinida (aparentemente). La promoción quedaría anulada sólo hasta que el plan contratado deje de renovarse. Por ende, es importante que al momento de la contratación, actives la renovación automática.

La rebaja del 50% es válida para ambas modalidades de suscripción mensual. Recordemos que, inicialmente, HBO Max ofrecía un Plan Móvil (sólo para dispositivos móviles) de $99 pesos y un Plan Estándar (para todas las pantallas) de $149 pesos. Ahora, al aplicar el descuento, esos precios quedan en $49.50 pesos y $74.50 pesos respectivamente.

Para aprovechar la promoción, los interesados tienen hasta el próximo 31 de julio para reclamarla. De acuerdo a Xataka, sólo puede canjearse desde el sitio web de HBO Max y no desde la aplicación. Una vez suscrito, el descuento seguirá aplicándose mensualmente «hasta que cancelemos la cuenta, cambiamos nuestro plan o dejamos de tener un método de pago válido».

Fuente: CinePremiere