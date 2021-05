HBO Max llega el 29 de junio a México: Aquí contenido, precios y más

El próximo 29 de junio es la fecha de llegada de la plataforma de streaming HBO Max a 39 territorios de América Latina, y claro está, también para México.

El nuevo servicio, que reñirá aun más la competencia de las plataformas de entretenimiento, llega con el contenido de las marcas HBO, Warner Bros., Max Originals, DC y Cartoon Network para toda la familia.

“Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max. Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar pronto de la plataforma HBO Max y de su increíble colección de contenidos. WarnerMedia es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí”, dijo Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional, en un evento transmitido a través de sus redes sociales.

Desde sus series de cajón como Los Soprano, Curb Your Enthusiasm, Sex and the city o la galardona Game of Thrones y Succession a sus controvertidos programas especiales como Leaving Neverland, el ahora HBO Max promete contenido para todo la familia con películas, series, documentales, realities y títulos para los pequeños de la casa.

CONTENIDO PARA LA TODA LA FAMILIA

Sin duda es el contenido lo que nos lleva a decidirnos por una plataforma, y seguro HBO Max atrapará a muchos con sus atractivas franquicias que ya se han consolidado. Harry Potter, El Señor de los anillos y Matrix serán parte de su catálogo.

Por supuesto, lo ya cantado, el universo DC tendrá como casa esta plataforma. Desde las series como Superman & Lois y Doom Patrol, pasando por el Joker o Mujer Maravilla 1984, hasta la aplaudida Liga de la Justicia de Zack Snyder.

El especial de “Friends” en HBO Max se estrenará en mayo

Hablando de lo nuevo, este servicio albergará Friends: la reunión, la nueva serie de Sex And the City: And Just Like That… y el reboot de Gossip Girl. Y bueno, aunque un poco más alejado el spin-off de GOT, House of the Dragon.

Y en este menú opciones también van a poder disfrutar de la genialidad de The Big Bang Theory y la irreverencia de Rick and Morty.

Pero los pequeños de la casa no son olvidados en su catálogo, ellos podrán disfrutar de marcas icónicas como Looney Tunes, Hanna-Barbera y Cartoon Network con títulos como Hora de Aventura, Los jóvenes titanes en acción, Scooby Dio, Par Patrol, Las chicas superpoderosas, Ben 10, Rooney Tunes Cartoons, entre muchos más.

DEL CINE A LA TV

Después de los focos rojos de una pandemia que cerró las salas e hizo transformar las formas de consumir cine, esta plataforma anunció que no habrá que esperar mucho para ver los estrenos en casa.

La plataforma tendrá películas de Warner Bros., sin costo adicional, 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine para la región.

Es decir, veremos películas como Space Jam: Una nueva era, Mortal Kombat, Tom y Jerry, Judas y el mesías negro y Godzilla vs. Kong disponibles ya en su catálogo tras su paso en cines.

CONTENIDO LATINO

Comprometido con las historias locales, HBO Max anuncia un seguimiento a las historias de cada país de la región de la mano de productores de cada país.

En el caso de México, el servicio de streaming tendrá alianzas con productoras locales como Dopamine y Redrum Films que se suman a Endemol Shine Boomdog, BTF Media, las brasileñas Foresta, Conspiração y Boutique Filmes, las argentinas Zeppelin Studio y Pampa Films, y la colombiana Dynamo.

En nuestro país de hecho ya se cosen producciones como la comedia Bunker, Amarres y Las Bravas, sobre futbol femenil. Títulos que se agregan a Pop divas y Os ausentes de Brasil y a Días de gallos y Bilardo de Argentina.

PRECIOS Y SUSCRIPCIONES

El equipo de HBO Max remarcó que atendiendo a su idea de llegar al mayor numero de hogares y afrontando la crisis que ha dejado en muchas familias la pandemia, los precios para su servicio con accesibles, incluso más del que ahora ofrece la plataforma HBO Go a sus suscriptores. Por ello, ofrece dos planes de suscripción:

Estándar: DE 149 pesos al mes, ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles.

Móvil: De 99 pesos al mes, ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada.

Ojo:

· Para quienes hagan suscripciones por períodos recurrentes de 3 o 12 meses también estarán disponibles con un descuento de hasta el 30 por ciento.

· Para los que aún no se decidan si contratar el heroico, la plataforma dará 7 días de prueba gratuita.

¿Y SI YA SOY SUSCRIPTOR DE HBO GO O HBO?

Los que ya disfruten del catálogo de HBO través de la aplicación o suscripción lineal en Claro Video, Total Play, tendrán acceso a HBO Max sin costo adicional.

Pronto los suscriptores recibirán instrucciones antes del lanzamiento sobre cómo acceder a HBO Max, porque el servicio de HBO GO en América Latina será descontinuado.

Fuente: Sin Embargo