HBO estrena el tráiler de The Outsider, la nueva serie basada en la novela de Stephen King

Basada en la exitosa novela de Stephen King, The Outsider narra la investigación del horrible asesinato de un niño y la misteriosa fuerza que rodea el caso. Los dos primeros capítulos de esta serie se estrenarán el 13 de enero en HBO.

The Outsider cuenta la historia del detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), quien investiga el horrible asesinato de Frankie Peterson, un niño de 11 años hallado muerto en los bosques de Georgia. Las misteriosas circunstancias que rodean el crimen llevan a Ralph, quien todavía lamenta la reciente muerte de su propio hijo, a contactar con la poco ortodoxa investigadora privada Holly Gibney (Cynthia Erivo), cuyas particulares habilidades podrían lograr explicar lo inexplicable.

La serie, de 10 episodios, es una adaptación de la novela homónima del escritor estadounidense Stephen King, responsable de grandes títulos como El Resplandor, La Milla Verde o IT. En el trailer se observa la inconfundible huella de este autor, con imágenes que anticipan una trama dominada por el suspenso y el terror, y unos personajes que intentan desentrañar un misterio cada vez más oscuro.

La serie está protagonizada por Ben Mendelsohn (Bloodline, Ready Player One) como Ralph Anderson, y Cynthia Erivo (El color púrpura) como Holly Gibney. Jason Bateman (Ozark, Arrested Development) será Terry Maitland, el profesor de educación física acusado de asesinato; y Bill Camp (The Night Of) interpretará a Howie Salomon, el abogado contratado por Terry. Completan el reparto Mare Winningham, Paddy Considine, Julianne Nicholson, Yul Vázquez, Jeremy Bobb y Marc Menchaca.

Los dos primeros episodios de The Outsider han sido dirigidos por Jason Bateman, mientras que la adaptación de la novela está a cargo de Richard Price (The Wire, The Night Of). El Visitante es una producción de Aggregrate Films y Temple Hill Entertainment en asociación con Civic Center Media.

Fuente: Sin Embargo