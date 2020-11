HBO da luz verde a la producción de The Last of us , serie basada en la franquicia de Naughty Dog

La serie basada en la popular franquicia de Naughty Dog, The Last of Us, ha dado un importante paso más hasta su estreno definitivo, y es que la productora HBO, también plataforma de streaming, ha dado luz verde a la producción.

En la misma están involucrados Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann, codirector de la primera entrega junto a Bruce Straley y productor de The Last of Us II, y aunque se han conocido algunos detalles narrativos, siguen sin confirmarse quienes darán vida a los protagonistas.

Así, la historia que se contará en la serie de televisión se basará en los hechos acontecidos en el primer juego, aunque Mazin ya adelantó hace tiempo que algunos hechos son susceptibles de cambio. En la producción colaboran HBO, Sony Pictures, PlayStation Productions, Word Games y Naughty Dog, y ya ha comenzado, habiéndose establecido como prioridad el lanzamiento de la segunda parte antes de la serie.

“Craig y Neil son visionarios, cada uno en los suyo”, ha dicho Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de HBO. “Con ellos y la incomparable Carolyn Strauss, la serie gustará tanto a los fans de The Last of Us como a los nuevos en esta saga que ha definido un género. Estamos encantados de colaborar con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation en esta épica e inmersiva historia”.

Fuente: Sin Embargo