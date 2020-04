HBO da acceso gratuito a contenidos propios y exclusivos a todo el público de América Latina

HBO dio a conocer que a partir de este 8 de abril en Latinoamérica las personas tendrán acceso a algunos de sus más reconocidos títulos de forma totalmente gratuita debido a la cuarentena de coronavirus.

A través de un comunicado la cadena de televisión informó que no es necesario ser un suscriptor, pues solamente basta con ingresar al sitio web hbolatam.com o descargar la aplicación HBO GO.

La programación dará inicio con los primeros cinco capítulos de series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril.

Entre las series que se pueden ver se encuentran Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider y Prófugos.

En Avenue 5 la trama que le sigue los pasos a el confiable pero controlador capitán de una nave espacial que intenta de forma personal lidiar con todo el mundo, es protagonizada por Hugh Laurie.

En Euphoria un grupo de estudiantes de secundaria se enfrentan a diversas situaciones relacionadas con drogas, amor, inestabilidad, redes sociales e identidad. El elenco está conformado por Zendaya, Maude Apatow y Angus Cloud.

His Dark Materials es la adaptación de la trilogía homónima de Philip Pullman, cuenta la historia de una valiente joven aparentemente de otro mundo que está en búsqueda de un amigo secuestrado, pero en este proceso descubre un complot que involucra a niños robados y un fenómeno misterioso llamado Dust.

El thriller psicológico The Outsider está basada en la novela de Stephen King, presenta a un detective y un investigador privado que están averiguando el siniestro asesinato de un niño y la fuerza sobrenatural que los rodea.

Watchmen es una historia alternativa donde los vigilantes enmascarados son tratados como fuera de la ley. La serie producida por Damon Lindelof se basa en la novela gráfica original homónima.

Prófugos muestra la misión fallida de un grupo de narcotraficantes, lo cual desata una peligrosa persecución de los cuatro protagon istas que intentan huir de la mafia y la justicia en Chile.

Posteriormente también se sumarán Sex and the City y The Sopranos.

HBO es un canal de televisión estadounidense, su programación está basada en el estreno de películas ya exhibidas en el cine y series de producción propia. En el 2010 incursionó en el streaming y próximamente lanzará HBO Max, el cual incluirá toda la programación de HBO y de todas las cadenas pertenecientes al grupo.

Fuente: Sin Embargo