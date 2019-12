HBO comparte fotos del noveno y último capítulo de la primera temporada de la serie Watchmen

“El fin está cerca”, es una de las frases recurrentes que pueden leerse a lo largo del cómic original de Watchmen y que de nuevo vuelve a estar de actualidad. La primera temporada de la serie que continua en la pequeña pantalla la obra de Alan Moore y David Gibbons está a tan solo un episodio de su conclusión.

Para abrir boca, HBO ha compartido varias imágenes del que será el noveno capítulo de la serie y el último de su primera temporada. Este avance del episodio que llevará por título “See How They Fly” (Mira cómo vuela) muestra algunos elementos que, aunque no son especialmente reveladores, si que plantean algunos interrogantes y transmiten cierta sensación de desasosiego.

En la primera de ellas puede verse a la enigmática Lady Trieu en mitad de una calle, de noche, junto a una cabina cuyo propósito es contactar con el Doctor Manhattan. También puede verse en las imágenes a Trieu junto a su, no menos perturbadora, hija.

También puede verse a Laurie Blake secuestrada en lo que parecen ser las inmediaciones de la base de la organización real que se oculta tras el Séptimo de Caballería. En la misma ubicación, o en una muy similar, se encuentra Angela Abar (Sister Night), vistiendo tan solo parte de su icónico traje y cuyo rostro se muestra desencajado.

Por último, Adrien Veidt, cuya presencia no necesita de aderezos para resultar incómoda, aparece en las inmediaciones de su desquiciada mansión.

El episodio final de la primera temporada de Watchmen llegará a HBO el próximo este domingo a las 23:30.

Fuente: Sin Embargo