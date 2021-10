HBO comparte el primer vistazo de las calles de la serie The Last of Us

La serie de The Last of Us sigue en pleno rodaje. Con el episodio piloto ya concluido, HBO prepara una de sus mayores producciones en diferentes localizaciones; una de ellas es Edmonton, Canadá, que se ha dejado ver en nuevas zonas con motivo de la filmación de la primera temporada. Desde HBOsTheLastofUs han adelantado las primeras imágenes de la Boston postapocalíptica que se puede ver en el videojuego original de Naughty Dog.

Uno de los mensajes incluye incluso un video, grabado en la Rice Howard Way de Edmonton. Cabe decir que estas imágenes no se han sometido a procesos de postproducción, por lo que el resultado deja margen para mejorar y aproximarlo más a la visión de sus autores. La calle elegida recuerda, como era de esperar, a las avenidas de ciertos lugares del primer The Last of Us.

pic.twitter.com/XqkZ4iGGE9 — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 9, 2021

Cada uno de los episodios de la serie de The Last of Us “supera las ocho cifras”, según supimos meses atrás. Es de esperar que el rodaje termine en torno al próximo mes de junio de 2022. “No puedo confirmar el presupuesto oficial en números, pero diré que es seguramente el rodaje más grande que se ha hecho en Canadá”, comentó Damian Pett, presidente de la asociación canadiense IATSE 212 el pasado julio.

Por el momento, sabemos que en el reparto se encuentran actores y actrices como Pedro Pascal, Bella Ramsey y Gabriel Luna, que interpretarán a Joel, Ellie y Tommy, respectivamente, sumado a otras como Nico Parker, Sarah Miller; más Jeffrey Pierce, Murray Bartlett y Con O’Neill como Perry, Bartlett y Frank, respectivamente.

La primera temporada de la serie de The Last of Us en HBO contará con 10 episodios; todos escritos y producidos por Craig Mazin (Chernobyl), acompañado de Neil Druckmann (que será también uno de los directores), el tan conocido director de los videojuegos y copresidente de Naughty Dog.

Fuente: Sin Embargo