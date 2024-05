Harry y Meghan en problemas con la ley: ordenan suspender Fundación Archewell

Mientras que durante su gira por Nigeria los hicieron sentir como “en familia”, en casa las cosas eran diferentes ya que, de acuerdo con versiones periodísticas, el príncipe Harry y Meghan Markle están en problemas con la ley.

Esto porque la justicia del estado de California declaró “en falta” a la Fundación Archewell, de los duques de Sussex por lo que se le ordenó dejar de solicitar recursos y gastar aquellos con los que cuenta.

Harry y Meghan en problemas con la ley

People dio a conocer esta información, luego de tener acceso a documentos legales que muestran la situación en la que se encuentra la organización fundada por Harry y Meghan.

Y del otro lado del mundo:

Asimismo, una fuente conocedora del caso aseguró a la publicación estadounidense que el equipo de la Fundación Archewell tiene confianza y espera que la situación se resuelva favorablemente y se vea reflejada en los registros dentro de una semana; con lo que debería estar operando sin problemas a la brevedad.

Ordenan a Harry y Meghan dejar de solicitar o gastar recursos de la Fundación Archewell

Al Príncipe Harry y Meghan Markle se les ordenó “dejar de solicitar o gastar (recursos) para su Fundación Archewell”, después de que el Registro de Organizaciones Caritativas y de Recaudación de Fondos del estado de California declaró que su fundación es “morosa”, según publica People.

La Fundación Archewell “figura como morosa en el Registro de Organizaciones Benéficas y de Recaudación de Fondos por no presentar los informes anuales requeridos y/o las tarifas de renovación”, especifican los documentos a los que tuvo acceso la publicación estadounidense, que da a conocer que fue el pasado 3 de mayo cuando se emitió dicha declaración. Esto ocurrió cinco días antes de que el príncipe Harry celebrara en Londres el décimo aniversario de los Juegos Invictus y previo a la exitosa gira de promoción de la misma iniciativa deportiva que realizó, junto con Meghan Markle, por Nigeria.

¿Qué tan grave es la falta de la Fundación Archewell de Harry y Meghan?

Aunque la situación legal que atraviesa en estos momentos la Fundación Archewell es grave, no debería de ser tan preocupante para Harry y Meghan, quienes este domingo 12 de mayo concluyeron su visita a Nigeria. De acuerdo con reportes, el estatus de “en falta” de la organización se debió a un pago no efectuado por un cheque que, supuestamente, se envió pero no llegó a su destino.

“Una organización que figura como delincuente (“delinquent”, en inglés) no está al día y tiene prohibido participar en conductas para las cuales se requiere registro, incluida la solicitud o el desembolso de fondos caritativos”, describe el documento donde se establece el estatus de la fundación.

Asimismo, el texto explica las consecuencias que los duques de Sussex podrían enfrentar en el caso de que no se regularice la situación, al señalar que: “La organización también puede estar sujeta a sanciones y su registro puede ser suspendido o revocado por el Registro. Una vez que envíe los registros morosos, se le notificará el monto de los cargos por pagos atrasados que se adeuden”.

Según la fuente consultada por People, la Fundación Archewell presentó la solicitud a tiempo, pero nunca se recibió el cheque enviado y no se tuvo conocimiento de la falta administrativa hasta que se emitió el aviso que ordena la suspensión de actividades relacionadas con la solicitud y gasto de recursos.