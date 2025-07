Harry Styles es captado besando a una misteriosa mujer en Glastonbury

La mujer con la que Harry Styles fue captado besándose en el Festival Glastonbury fue identificada como Ella Kenny.

Harry Styles podría estar estrenando un nuevo romance. El fin de semana, el cantante fue captado en el área VIP besando a una mujer en el Festival de Glastonbury en medio de la multitud.

Según informó el diario The Sun, la mujer fue identificada como la productora Ella Kenny, quien trabaja en contenidos multiplataforma con base en Londres.

Harry Styles es captado besando a una mujer en Glastonbury

Según fuentes cercanas, la conexión entre Harry Styles y Ella Kenny se dio de manera natural: «Harry y Ella se divirtieron juntos en Glastonbury y se besaron en la pista de baile. Lo pasaron bien en el momento, pero eso no significa que vaya a convertirse en algo. Simplemente se llevaron bien y se besaron», declaró una fuente al Daily Mail.

«Ella parece una chica normal y sensata, diferente de algunas de las grandes estrellas con las que ha salido antes», agregó el informante.

Esta muestra de cariño en público llega a más de un año de que el intérprete de Watermelon Sugar se separara de la actriz Taylor Russell en mayo de 2024.

Harry Styles (Getty Images)

Desde que el ex integrante de One Direction concluyó su gira Love on Toury, ha viajado por diferentes partes del mundo. En mayo pasado, fue captado en la Plaza de San Pedro del Vaticano cuando el papa León XIV fue elegido sucesor del difunto papa Francisco y en marzo participó en el maratón en Tokio.

Ese mismo mes, una conductora de taxi se viralizó al compartir su divertido encuentro con el cantante.»Recogí a este joven de camino a casa esta noche», escribió la mujer en su publicación. «Platicamos un rato y le dije: ‘De verdad que te pareces a Harry Styles’. Me respondió: ‘Es porque yo soy Harry Styles’. Era un joven tan simpático».

Harry Styles (Instagram)

¿Quién es Ella Kenny?

La mujer a la que Harry Styles besó el fin de semana en el Festival de Glastonbury es Ella Kenny.

Ella Kenny (Instagram)

Se sabe que la joven estudió en la Universidad de Bournemouth en Londres y trabaja como productora de contenidos para diferentes plataformas. Además, es representante de empresas relacionadas con la música y la moda.

El historial amoroso de Harry Styles

Aunque Harry Styles ha mantenido gran parte de su vida personal en privado, hay romances que no se pueden ocultar. Su última relación conocida fue con la actriz Taylor Russell, con quien terminó en mayo de 2024.

Antes, mantuvo un romance de casi dos años con la actriz y directora de la película Don’t Worry Darling, Olivia Wilde, cinta que protagonizó junto a ella.

Harry Styles (Getty Images)

Harry también tuvo una relación intermitente con la modelo Kendall Jenner entre 2013 y 2016 y, nuevamente, en 2022.

Y no podemos olvidar su romance con Taylor Swift. Los cantantes salieron a finales de 2012 y principios de 2013 y tras su rompimiento, la cantautora se inspiró para escribir algunos de sus éxitos.