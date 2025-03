Harrison Ford cancela su participación en los Oscar por herpes zóster

Harrison Ford canceló su participación como presentador en los Oscar 2025 tras ser diagnosticado con herpes zóster.

Un representante del actor confirmó a la revista People que el intérprete, de 82 años, fue diagnosticado con herpes zóster el viernes.

Harrison Ford se había presentado en otras premiaciones

La estrella de Indiana Jones apareció recientemente en los Screen Actors Guild Awards de 2025 en Los Ángeles el domingo 23 de febrero, sin su esposa, Calista Flockhart, el actor le dijo a la publicación que estaba ocupada protagonizando una producción en Nueva York del libro Curse of the Starving Class del fallecido Sam Shepard.

Hablando con la revista People en la alfombra roja de la ceremonia, Harrison Ford habló sobre la buena recepción de la serie Shrinking y compartió que disfrutó particularmente las reacciones de los fanáticos a la serie de AppleTV+.

«No sabía qué iba a ser, pero resultó ser algo muy especial para mí», dijo Ford a Entertainment Weekly sobre cómo reaccionaron los espectadores al programa. “Me conmueve mucho el tipo de contacto que tengo con los fans del programa. Sólo quieren decir que lo disfrutan. No quieren nada más. No quieren una foto, no quieren un autógrafo. Sólo quieren compartir su placer por lo que estamos haciendo”.

El momento más divertido de Harrison Ford en los Screen Actors Guild Awards

Durante un momento divertido en la entrega de premios, mientras su coprotagonista de Shrinking , Jessica Williams, estaba dando un discurso desde su mesa para el famoso segmento «Soy un actor» de los Premios SAG, Harrison Ford fue captado comiendo una galleta en el fondo.

«Los Ángeles es conocida como la ciudad de los sueños y, efectivamente, todos mis sueños se han hecho realidad aquí, mi sueño de prepararme», dijo Williams antes de ser interrumpida por las risas de la audiencia.

Al ver que las risas se debían a la forma de comer de Ford, seguidas de su cara de sorpresa, se unió al alegre momento. «¡Le dije que se diera la vuelta! ¡No mires!», bromeó Williams durante el segment.

