Halaga a Eiza González que la comparen con Salma Hayek

La actriz Eiza González se refirió por primera vez a quienes la comparan con la también actriz mexicana Salma Hayek y se dejó ver sumamente halagada por las comparaciones. Al momento, Eiza, al igual que Hayek, goza de una exitosa carrera en Hollywood y recientemente se convirtió en la actiz más taquillera del 2021 en Estados Unidos.

Durante una entrevista con la revista matutina Hoy, Eiza fue cuestionada sobre qué piensa de quienes la comparan con la intérprete originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, y se mostró sumamente halagada. Asimismo, habló de los retos que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

“¡Ay! Muchas gracias. Digo, yo trato lo mejor, ¿sabes? Es una carrera compleja y hay muchas cosas que tal vez mucha gente no ve y no sabe, pero uno trata de mantenerse positivo, con proyectos que te motivan y que realmente, como artista tú conectas. Y eso es lo único que tú puedes hacer realmente”.

Asimismo, habló sobre su debut en el doblaje en la cinta Spirit, el indomable, en donde interpreta a ‘Milagro’, la madre del protagonista de la película animada: “Es increíble porque hacer animación es completamente distinto a hacer películas. Es probarte como actor y jugar a ser niño otra vez”, expresó.

“Para mí es muy importante seguir haciendo esta clase de proyectos y de haber hecho cosas para niños al principio de mi carrera y poder hacerlo otra vez es muy importante. Es la mejor audiencia que hay”, concluyó.

Actualmente, Eiza es una de las cinco estrellas de Hollywood más taquilleras del 2021 en Estados Unidos. Debido a ello, hace unos días la mexicana dedicó a todos los mexicanos y latinos el enorme logro y envió un fuerte mensaje a sus detractores.

Desde su cuenta de Twitter, la actriz explicó que “normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera”.

La originaria de la ciudad de México, compartió un rankin basado en datos de las cifras de taquilla y agradeció a todos los espectadores: “Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine”.

En el rankin, publicado por el sitio web estadounidense especializado en taquilla cinematográfica The numbers, el nombre de Eiza aparece entre los primeros cinco, junto al actor Samuel L. Jackson, quien tiene el primer lugar, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith, en los lugares subsecuentes.