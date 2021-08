Hackearon la cuenta de Instagram de Lucía Méndez

La actriz Lucía Méndez lanzó un comunicado a través de Twitter, en donde informó que su cuenta de Instagram fue hackeada.

“Lamentablemente mi cuenta de Instagram fue hackeada, les pido por favor hacer caso omiso a posibles contenidos o mensajes emitidos por la cuenta: @luciamendezof hasta nuevo aviso”, explicó la también cantante, quien señaló que se encuentra trabajando para poder recuperarla.

Hasta el momento no se ha publicado nada en dicha cuenta, sin embargo, la foto de perfil fue removida. Ante el hackeo, los fans de Méndez le mandaron mensajes de apoyo en donde le agradecieron por mantenerlos al tanto. La actriz informó que se encuentra trabajando para poder recuperar su cuenta (Foto: Twitter/@LuciaMendezOf)

La protagonista de Tú O Nadie posteriormente publicó un video en donde agradeció a sus seguidores por el apoyo que ha recibido durante las presentaciones que ha realizado en el show Divas, el cual cuenta con las actuaciones de Dulce, Rocío Banquells y Manoella Torres.

“A todo Texas a los lugares donde fuimos, quiero agradecer mucho ese cariño, esa muestra de seguimiento y amor”, señaló Lucía Méndez, quien adelantó que próximamente se presentarán en Chicago.

Asimismo, fue fuertemente criticada luego de que el maquillista estadounidense Caleb Campos expusiera que recibió un trato injusto mientras maquillaba a Méndez.

La cantante aseguró que lo dicho por Campos fue por un problema con la producción y que él no fue contratado para maquillarla. “Ni siquiera hablé con él, solo vi que estaba grabando el ensayo y lo sacó producción, yo creo que le ardió que lo corrieran, no estaba asignado para que me maquillara a mi y sí me molestó de que estábamos ensayando y estaba ahí filmando; iba como backup, si faltaba alguien, estaba él y yo creo que todo lo tenía muy bien planeado”, argumentó. El maquillista Caleb Campos señaló que hubo malos tratos de parte de la cantante (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Días después de la viralización del video del maquillista, la producción del show Divas defendió a la actriz; a través de un comunicado, compartido por la periodista Nelssie Carrillo, se disculparon por lo dicho por Campos. “Lamentamos las desafortunadas declaraciones de la persona encargada del arreglo de la señorita Lucía Méndez en nuestra exitosa presentación en El Paso, Texas”.

Por otro lado, la actriz también fue cuestionada por su ausencia dentro de la televisión mexicana, esto por darle más preferencia a su canal de YouTube donde realiza entrevista a famosos. Méndez aseguró que ha tenido propuestas, pero ninguna como la que ella busca. Lucía Méndez señaló que sólo participará en trabajos de su altura (Foto: Instagram/@programahoy)

“Hay varias empresas que me están ofreciendo (participar) como actriz, ya sé que ustedes me quieren ver pero no me han ofrecido nada a la altura, nada a lo que yo diga: ´bueno, me encanta, lo voy a hacer´, sinceramente no”, argumentó.

La respuesta de Lucía dividió los comentarios de sus seguidores, mientras unos aseguraban que Méndez debía esperar el papel adecuado, otros dijeron que debería aprovechar las oportunidades que tiene. “Si no hay un protagónico y que valga la pena no hagas nada, tu carrera merece un broche de oro”, “quiero que seas la protagonista de una buena historia.”, “deberías tomar el crédito de primera actriz como lo han hecho Ana Martin, Daniela Romo, Victoria Rufo, Erika Buenfil, y verás que trabajo de actriz no te faltará”, “hay que agradecer que sale trabajo sobre todo en ese medio…. mucha suerte”.

Fuente: Infobae