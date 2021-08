¿Habrá más Evangelion? Hideaki Anno responde

Han pasado cerca de 26 años desde que Neon Genesis Evangelion se emitió por primera vez en la televisión japonesa. La saga ha experimentado ciclos donde ha sabido reinventarse y encontrar nuevas formas de expandir la narrativa protagonizada por Shinji Ikari; sin embargo, con el estreno de la película Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time surgen las dudas sobre si éste es realmente el capítulo final de Eva o la franquicia podría volver más adelante. El creador y director Hideaki Anno fue cuestionado al respecto y existen esperanzas para los fans.

Collider participó en una entrevista grupal con Hideaki Anno, quien declaró lo siguiente sobre la posibilidad de explorar otros aspectos de Evangelion en el futuro.

“Siempre existe la brecha de 14 años en la historia, así que de alguna forma, quiero arrojar luz sobre eso“.

Cuando Anno habla de una brecha temporal se refiere a los eventos ocurridos entre Evangelion 2.0 You Can (Not) Advance (2009) y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012). La tercera entrega de la tetralogía Rebuild of Evangelion se desarrolla precisamente 14 años después del Tercer Impacto ocurrido al final de la segunda película.

“En este punto, no creo que vaya a continuar la historia donde la dejé“, dijo Anno, refiriéndose a la conclusión de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. De seguir explorando el universo de Eva, una opción sería contar los eventos que ocurrieron durante la dichosa brecha de 14 años y donde podría no incluir a Shinji como el personaje principal.

Mientras estas declaraciones sobre un spin-off o continuación de Evangelion quedan en simples suposiciones, cabe recordar que el también director de Godzilla Resurgence (2016) expresó sus deseos de alejarse temporalmente del anime para enfocarse en producciones de acción en vivo durante la Comic-Con 2021. Anno escribió y está produciendo el live-action Shin Ultraman, además de que dirigirá la cinta Shin Kamen Rider prevista para 2023.

“De ahora en adelante, estoy planeando hacer unas películas en live-action en lugar de Evangelion. En cuanto a animación, sería grandioso tener la oportunidad de hacerlo nuevamente después de filmar algunos proyectos live-action. Por ahora, nada ha sido realmente decidido“.

Fuente: CinePremiere