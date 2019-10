Guns N’ Roses repite éxito en Guadalajara, 26 años después

Era 1993 cuando Guns N’ Roses pisó por primera vez la ciudad de Guadalajara para dar un concierto. En aquella época los temas November Rain, Sweet Child O’ Mine, Don’t Cry, entre otros, hacían explotar las listas de popularidad y con ese gran cartel lograron un sold out en el Estadio Jalisco.

Aquella noche fue espectacular para los seguidores de la banda, quienes abarrotaron el recinto para disfrutar de Axl Rose y compañía como si hubieran presentido que esa oportunidad sería una de las pocas que tendrían para hacerlo.



El reencuentro se dio este 18 de octubre, 26 años después, cuando Guns N’ Roses volvió con sus destellos de gran banda de rock y repitió el éxito en tierras jaliscienses al hacer enloquecer a más de 40 mil espectadores interpretando canciones como Welcome to the Jungle, Patience y Paradise City.



Los presentes en el Estadio Jalisco remembraron la magia de las luces, el sonido y el montaje espectacular con gritos y llanto de emoción. Por tres horas celebraron los requintos de Slash, las muecas de McKagan y el inconfundible estilo y timbre de Axl Rose.



La popularidad de Guns N’ Roses es innegable, tan es así que muchas personas llegaron sin boleto y el acceso se dificultó por momentos, sin embargo, la noche del 18 de octubre será una gran noche para recordar el legado musical de una de las bandas más importantes en la historia del rock mundial.

Fuente: Excélsior