Guillermo del Toro hará nueva serie antológica de terror en Netflix

El director mexicano ganador del Óscar Guillermo del Toro volverá a hacer alianza con Netflix, pero ahora con una serie antológica de terror de ocho episodios que lleva por título Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (El Gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro).

«El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro es una colección de ocho historias que desafían nuestras nociones de horror».

«Está destinada a desafiar nuestras nociones tradicionales de terror. De [historias] macabras a mágicas, de góticas a grotescas o clásicamente espeluznantes, los ocho cuentos siniestros, incluidas dos obras originales de del Toro, cobrarán vida gracias a un equipo de escritores y directores elegidos personalmente por el cineasta de La forma del agua«, señaló el gigante de streaming sobre la serie (vía Deadline).

Cada relato estará basado en alguna narraciones de fantasía y terror de autores como Michael Shea, H.P. Lovecraft, Henry Kuttner, la autora de cómics canadiense Emily Carroll; así como de dos historias originales escritas por el propio Guillermo del Toro.

«El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro promete una macabra combinación de terror que define el género. Aquí está el elenco y los creadores elegidos por el cineasta mexicano para dar vida a estos ocho episodios».

Lista de episodios: talento y equipo de producción

Aunque no hay fecha de estreno, se sabe que el proyecto ya ha iniciado su fase de producción en Toronto, Canadá y cuenta con la participación de innumerables talentos -delante y detrás de cámaras- que el propio cineasta tapatío eligió para dar vida a estas ocho historias macabras: Andrew Lincoln, Ben Barnes, el cinematógrafo mexicano Guillermo Navarro, Catherine Hardwicke, Ana Lily Amirpour y más.

Essie Davis, Andrew Lincoln y Hannah Galway protagonizan un episodio escrito y dirigido por Jennifer Kent (The Babadook; The Nightingale), basado en una historia original de Guillermo del Toro.

F. Murray Abraham, Glynn Turman y Luke Roberts aparecerán en un episodio escrito por David S. Goyer (Dark City; The Dark Knight; Batman inicia) (basado en un cuento de Michael Shea), y dirigido por David Prior (The Empty Man; AM1200).

Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse y Sebastian Roché protagonizan un episodio escrito por Regina Corrado (Deadwood; The Strain) y Guillermo del Toro; y dirigido por Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).

Crispin Glover y Ben Barnes protagonizan un episodio escrito por Lee Patterson (Curve; The Colony) (basado en un cuento de H.P. Lovecraft) y dirigido por Keith Thomas (Firestarter; The Vigil).

Peter Weller protagoniza un episodio dirigido por Panos Cosmatos (Mandy), quien también escribe junto con Aaron Stewart-Ahn.

Mika Watkins (Origin; Black Mirror; Troy: Fall of a City) escribe un episodio (basado en un cuento de H.P. Lovecraft) dirigido por Catherine Hardwicke (Thirteen; Lords of Dogtown; Crepúsculo); con elenco por anunciar.

David Hewlett protagoniza un episodio escrito (basado en un cuento de Henry Kuttner) y dirigido por Vincenzo Natali (En la hierba alta; Splice; Cube; Hannibal).

Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor; Hunters) es la escritora de un episodio (basado en un cuento de la autora de cómics Emily Carroll) dirigido por Ana Lily Amirpour (Una chica regresa sola a casa de noche; Amores caníbales) con elenco por confirmar.

Por último, cabe recordar que Guillermo del Toro publicó un libro ilustrado que también lleva por título Guillermo del Toro: Gabinete de curiosidades: Mis cuadernos, colecciones y otras obsesiones (2013) y que contiene un vistazo a su mansión Bleak House repleta de estatuas, cuadros, misterios y objetos de coleccionista; además de anécdotas de la producción de sus películas.

