El productor de los Grammy, Raj Kapoor, habló sobre el polémico vestido que Bianca Censori, esposa de Kanye West usó en la ceremonia.

El evento más esperado de la música, los Premios Grammy 2025, estuvo marcado no solo por las actuaciones y premiaciones, sino también por un incidente que ha generado gran revuelo en las redes sociales: el look de Bianca Censori, modelo y esposa de Kanye West , quien causó controversia al lucir un vestido prácticamente transparente en la alfombra roja.

Grammys responden a la polémica aparición de Bianca Censori y Kanye West

El atrevido look de Bianca Censori provocó controversias, en particular sobre si la modelo de 30 años violó o no el código de vestimenta de los Grammy, o incluso si violó la ley.

Ante esto, Raj Kapoor, productor ejecutivo detrás de los Grammy, dio una entrevista a People en la que habló sobre el código de vestimenta indicado para los invitados a la ceremonia.

Además, reiteró que, aunque los Premios Grammy celebran la creatividad y la libertad artística, cada año se establecen parámetros para que los asistentes puedan expresarse sin comprometer la esencia y el tono del evento.

“Obviamente, hay un código de vestimenta para cualquiera que actúe en el programa y debemos cumplir con estándares y prácticas. Pero en lo que respecta a la gente que asiste y a los nominados, eso sería algo que la Academia que presenta los Grammy tendría que responder”, aseguró.

Kanye West y Bianca Censori en los Grammy 2025. (Getty Images)

Por otra parte, de acuerdo con un «Aviso sobre normas y prácticas de vestuario» de CBS Program Practices, quien transmitió la premiación, Bianca Censori pudo haber pasado por alto varias reglas establecidas por la Academia.

El aviso menciona que “el trasero y los pechos femeninos deben estar adecuadamente cubiertos”, y se debe evitar la ropa transparente que “posiblemente pueda exponer los pezones de los senos femeninos”.

El aviso también menciona que la “región genital esté adecuadamente cubierta para que no quede expuesta piel desnuda visible”.

¿Bianca Censori está en problemas legales por su polémico vestido en los Grammys?

El polémico vestido de Bianca Censori generó un intenso debate, especialmente porque algunos consideraron que la prenda podría haber sido inapropiada para un evento tan mediático, considerando la presencia de niños y el amplio público que sintoniza los Grammys cada año.

Mesaje de Kanye West (X)

En California, lugar donde tuvo lugar la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, se considera un delito de exposición indecente cuando una persona «muestra deliberadamente sus genitales o su cuerpo desnudo ante alguien que podría sentirse ofendido o perturbado».

Esto sugiere que Censori podría haber infringido las leyes tanto a nivel estatal como local. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado cargos en su contra.