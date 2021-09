Gorillaz confirma canción junto a Bad Bunny

En las últimas horas se dio a conocer que la banda virtual más famosa del mundo, Gorillaz grabó una canción con Bad Bunny. La noticia ha tomado por sorpresa a millones de seguidores tanto de la banda como del puertorriqueño.

Esta mañana, a través de una entrevista en Warp con el vocalista de Gorillaz, Damon Albarn, a propósito del lanzamiento de su segundo álbum como solista, ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’, soltó esta noticia que seguramente dará mucho de qué hablar.

​​La noticia fue dada por el mismo Damon que reconoció y adelantó que el próximo álbum de la banda se verá influenciada de gran manera por la música latinoamericana.

“Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes?», declaró. «Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante para el próximo año” dijo Damon.

El vocalista mencionó que esta colaboración será el primer sencillo que salga a la luz pero que aún no sabe el día ni el momento en que la mostrará al mundo.

“Bad Bunny es el primer sencillo, es la primera canción que he hecho de este nuevo proyecto Aun no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos y es… sí más o menos una canción de reggaetón. Es Bad Bunny conoce a Gorillaz”.

