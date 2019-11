Gorillaz comparte el teaser de Reject False Icons; el documental llegará a cines de México

Gorillaz, agrupación liderada por Damon Albarn, compartió el teaser del documental Reject False Icons.

El adelanto de apenas 30 segundos muestra un recorrido exprés desde los inicios de la banda hasta su más reciente tour con “The Now Now”.

Junto al adelanto de este documental, llegó la noticia de que la producción, que ahonda en el regreso a los escenarios de la banda de Damon Albarn, también será exhibida en algunos complejos Cinépolis de la Ciudad de México.

REJECT FALSE ICONS

A documentary film by Denholm Hewlett.

In cinemas for one night only, on Monday 16th December.

