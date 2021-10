‘Gomita’ denuncia ser víctima de violencia física por parte de su padre

Araceli Ordaz, mejor conocida en televisión y redes sociales como ‘Gomita’, denunció a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de violencia física por parte de su padre y que ahora tiene una orden de restricción de no poder acercarse a ella.

La conductora de programas de televisión mencionó en sus historias de Instagram como su progenitor la golpeó en la cara mientras ella intentaba defender a su madre, además aseguró que dicha ocasión no fue la primera vez que la agredía.

En texto explicó que denunció el ataque contra su persona ante las autoridades y se interpuso una orden de restricción para que no se acerque a ella, sin embargo mencionó que para ella no era justo que su padre continuara en libertad.

“Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre”, escribió la ex-integrante de Sabadazo.

Información de Cadena Noticias