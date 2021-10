God of War: Ragnarök retrasa de nuevo su estreno y llegará al mercado en 2022

El lanzamiento de God of War: Ragnarök, la novena entrega de esta popular saga de aventuras y combates en tercera persona, se retrasa nuevamente y saldrá al mercado lo largo de 2022 debido a problemas de salud de Christopher Judge, el actor que interpreta a Kratos, el personaje principal del juego.

Después de que Santa Mónica Studios anunciara este nuevo retraso sin dar mayores detalles durante la celebración de la última PlayStation Showcase y cuando todo el mundo lo achacaba a los problemas propios de estos de tiempos de pandemia, ha sido el propio Judge el que ha desvelado a través de las redes sociales que si el juego no está todavía en el mercado había sido “por mi culpa”.

“En agosto de 2019 no podía caminar, tuve que someterme a una cirugía de espalda, al reemplazo de ambas caderas y otra cirugía en la rodilla, tras las cuales me esperó un largo proceso de rehabilitación”, señalaba a través de Twitter el actor californiano, de 56 años, y que interpreta a Kratos en la captura de movimientos y voz desde el último God of War que salió al mercado en 2018.

Además, ha elogiado a Santa Mónica Studios, una compañía que “nos debería dar esperanza” por la “elegancia” mostrada a la hora de “guardar silencio, no airear problemas y no culpabilizar a nadie”.

“Todos y cada uno trabajan para God of War, se dejan el alma en cada imagen del juego. Quiero agradecerles de corazón que me hayan permitido formar parte de esta familia y que me sigan dejando ‘jugar’ bajo la piel de Kratos”, concluye.

God of War: Ragnarök es la novena entrega de esta mítica saga de videojuegos y la segunda y última ambientada en la mitología nórdica (secuela del último God of War de 2018), en la que Kratos y su hijo Atreus explorarán y se enfrentarán a los misterios y peligros de los mitos del Ragnarök.

Kratos y Atreus deberán viajar a cada uno de los nueve reinos en busca de respuestas para prepararse para la profetizada batalla que supondrá el fin del mundo y en la que se enfrentarán a las fuerzas de Asgard.

A lo largo de su aventura, explorarán paisajes mitológicos increíbles, reunirán aliados de los nueve reinos y se enfrentarán a imponentes enemigos con aspecto de monstruos y dioses nórdicos, teniendo que elegir, a medida que se avecina la amenaza del Ragnarök, entre la seguridad de su familia y la de los reinos.

Desarrollado por Santa Mónica Studio, de Sony Interactive Entertainment, bajo la dirección de Cory Barlog, este nuevo “God of War” fue anunciado en septiembre de 2020 y estaba previsto en un primer momento que fuera uno de los grandes lanzamientos a nivel mundial de este año.

Pero finalmente saldrá a la venta a lo largo de 2022, aunque los seguidores de las aventuras de Kratos pueden ir abriendo boca con el tráiler que la compañía estadounidense lanzó el pasado 9 de septiembre, y que hoy ha visto también la luz por primera vez doblado al castellano.

Fuente: Sin Embargo