Global Goal: Unite for our Future, llama a proteger a todos sin excepción

La muerte de George Floyd agravó la pandemia, porque el ser humano ya no concentra exclusivamente sus esfuerzos en combatir el covid-19, también ha sumado su esfuerzo en la lucha en contra del racismo.

Pasa lo mismo en los especiales que tienen la intención de recaudar fondos y crear conciencia ante la emergencia sanitaria, el ejemplo más claro estuvo ayer durante el concierto virtual Global Goal: Unite for our Future, bajo la conducción del actor y luchador Dwayne Johnson The Rock, que tuvo la intención de llamar a los líderes mundiales a proteger a todos los sectores más vulnerables ante el racismo y las enfermedades.

“Este virus ha traído un ambiente de incertidumbre y dolor. Pero la muerte de George Floyd, particularmente los ocho minutos y 46 segundos que le arrebataron la vida, dejó al descubierto las debilidades de un sistema de desigualdad. Hoy, el acceso al sistema de salud es vital y la igualdad es un derecho fundamental, sin importar la raza ni el color de piel”, dijo el gladiador.

Una de las presentaciones más emotivas fue la de Miley Cyrus, quien eligió el escenario del Rose Bowl en California para interpretar la canción Help! de The Beatles, un título que cubrió por completo el emparrillado colegial.

Durante la transmisión hubo testimonios de actores, modelos y deportistas.

Estuvo, por ejemplo, David Beckham, exmediocampista del Real Madrid y la selección de Inglaterra, quien recordó su gol de tiro libre en 2001 ante los griegos, un tanto que les permitió calificar al Mundial de Corea Japón 2002.

¿Por qué lo hizo? Porque el apoyo de los fans fue fundamental. El aliento de miles de ultras y aficionados le dio uno de los momentos que jamás olvidará, algo que los clubes de la mayor parte del mundo no pueden gozar, pues los partidos han reanudado sin fans en las gradas.

La información fue primordial durante este especial, entre cada corte se desglosó un glosario para entender mejor los términos que se han manejado durante esta pandemia, por ejemplo, vacuna, inmunidad de rebaño, aislamiento, entre otros.

Viaje a Sierra Leona

La actriz mexicana Salma Hayek recordó la importancia de su viaje en 2009 a Sierra Leona.

“La mayoría de los países compartimos problemas y hemos sobrevivido a varias enfermedades y virus. Mi viaje a Sierra Leona fue para ayudar a aplicar vacunas contra el tétanos, y me marcó de por vida. El grado de mortalidad de esta enfermedad sólo es del 99.9% desde los (años) 90, ¿y saben cuánta gente se ha unido para este logro?”, dijo la veracruzana, en espera de incentivar las donaciones.

Una videollamada entre los actores que han dado vida a diferentes miembros de los X-Men tuvo mucho sentido. Por una parte, los mutantes representan a todo ese sector discriminado por una sociedad conservadora e ignorante, que se rehúsa a otorgar derechos de igualdad a las personas con diferentes condiciones, y por la otra, darle el crédito de verdaderos superhéroes a los doctores y científicos.

Famke Janssen (Phoenix), Ryan Reynolds (Deadpool), Hugh Jackman (Wolverine), James McAvoy y Patrick Stewart (Charles Xavier) y hasta Liev Schreiber (Sabretooth) fueron los que participaron en esta reunión de mutantes.

Justin Bieber se limitó a tocar Intentions en piano; un video grabado y editado de Coldplay interpretando Paradise, y Lin Manuel Miranda, junto con el elenco de Hamilton y Jimmy Fallon, regaló una linda ejecución del Helpless.

Shakira dio la cara también por toda la comunidad latina con su canción Sale el Sol y advirtiendo, en inglés, que Latinoamérica ha sido devastada por el coronavirus y que, si no se actúa rápido, el impacto en África también lo será.

Colombia también se hizo presente con J Balvin con Qué calor y Mi gente.

El especial fue emitido por los portales de Global Citizen y por MTV Latinoamérica.

