Giovanni Piacentini, el compositor mexicano nominado al Latin Grammy

La obra de Giovanni Piacentini mezcla la música afroamericana y la mexicana para crear un estilo único y está nominado al Grammy Latino.

Uno de los músicos encargados de representar a México en la próxima entrega de los Latin Grammys será Giovanni Piacentini, quien es compositor y guitarrista.

Gracias a su obra Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag que fue interpretada por la Orquesta Escuela Carlos Chávez bajo la dirección de Eduardo García Barrios, ha sido nominado en la categoría de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea.

¿Quién es Giovanni Piacentini?

El nominado al Latin Grammy, Giovanni Piacentini, es un músico, compositor y guitarrista mexicano con ascendencia italiana que actualmente vive en Los Ángeles.

Su música, que se caracteriza por unir tradiciones clásicas con influencias contemporáneas y de Latinoamérica, lo ha llevado a presentarse en México, Estados Unidos y Europa.

Giovanni Piacentini fue invitado al Los Angeles Guitar Festival. (Instagram – @giovanni_piacentini)

Una de sus mayores inspiraciones musicales es Eliot Fisk, un guitarrista estadounidense a quien Giovanni dedica su obra nominada y que incluso participó en la grabación de ésta.

Giovanni Piacentini ha sido fanático de Eliot desde muy pequeño y cuando lo conoció desarrollaron una gran amistad tanto en el ámbito profesional, como en el personal.

Todos los detalles sobre la nominación al Latin Grammy de Giovanni Piacentini

Giovanni Piacentini se enteró de su nominación en una mañana normal, mientras preparaba el lunch de sus hijas. De repente, comenzó a recibir felicitaciones de diferentes personas y fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba nominado al Latin Grammy.

Más allá del mérito profesional que conlleva su nominación, para Piacentini es un reconocimiento a la disciplina y sacrificio que ha puesto no solo en este proyecto, sino en toda su carrera.

El compositorconsidera que este tipo de “victorias o triunfos” le dan energía para seguir adelante y poder pasar esos momentos complicados que implica la vida como músico.

Giovanni Piacentini es uno de los mexicanos nominados a los Latin Grammys. (Instagram – @giovanni_piacentini)

El concierto de guitarra por el que Giovanni Piacentini fue nominado

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag forma parte del álbum El llanto de la guitarra y es una obra conformada por tres piezas que, de acuerdo con el mismo Giovanni Piacentini, se basa en la diáspora africana de Estados Unidos, que vive en situación de opresión o en el olvido.

Giovanni Piacentini nos platicó que su inspiración para la obra fue la música afroamericana que surgió en el sur de Estados Unidos como el blues y el góspel.

Específicamente, The Spirit Withinse basa en un rezo africano que habla de buscar la fuerza interna a través de la divinidad.

A su vez, Le tombeaues una marcha fúnebre dedicada a una mujer blanca que marchó junto a Martin Luther King y fue asesinada por el Ku Klux Klan.

Giovanni Piacentini grabando Symphony 2 de Ian Krouse. (Instagram – @giovanni_piacentini)

Uno de los aspectos que Giovanni Piacentini resalta de su obra, fue la oportunidad de trabajar con jóvenes músicos mexicanos de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, que dedicaron meses de ensayo y esfuerzo al proyecto.

Piacentini resalta que es un orgullo para los jóvenes y para él estar nominados junto a Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale, una de las orquestas más reconocidas a nivel mundial.

A pesar de residir en Los Ángeles, Giovanni Piacentini viaja mucho a México por cuestiones de trabajo. (Instagram @giovanni_piacentini)

El futuro de Giovanni Piacentini

Después de la ceremonia de los Latin Grammys, la agenda de Giovanni Piacentini se mantendrá ocupada por la gran cantidad de proyectos en los que está trabajando.

Como compositor, trabajará con Marisa Canales, una flautista mexicana, Kana Funayama, una percusionista japonesa, Harlem Quartet, un cuarteto de cuerdas de Nueva York y para una ópera basada en un poema de Edna St. Vincent Millay. C

omo músico, también forma parte de dos grupos: String Symphony y DelSur.

La música de Giovanni Piacentini tiene influencia en ritmos mexicanos. (Cortesía de Giovanni Piacentini.)

La música de Giovanni Piacentini es única y se caracteriza por mezclar sonidos y ritmos de distintas culturas con los de México.

Una de sus mayores motivaciones es poder inspirar a más músicos mexicanos, sobre todo a los jóvenes; y qué mejor manera de hacerlo que habiendo logrado una nominación a uno de los premios más prestigiosos en la industria musical, un Latin Grammy.