Giovanna Lancellotti brilla en Missão: Porto Seguro, su nueva comedia de acción

La actriz se aleja un poco del drama y da rienda suelta a la creatividad para debutar en su primera película en el género de comedia.

Giovanna Lancellotti tiene frente sus ojos un increíble 2025. Tan solo en este mes, la actriz brasileña estrenó la película Missao: Porto Seguro (Misión: Porto Seguro), la cual está disponible en Amazon Prime a nivel mundial.

Acostumbrada a personajes fuertes y dramáticos, en esta ocasión la actriz se aleja del drama y da rienda suelta a la creatividad para debutar en su primera película en el género de comedia.

Giovanna Lancellotti brilla en Missão: Porto Seguro

La trama de Missao: Porto Seguro (Misión: Porto Seguro) cuenta la historia de una joven policía de nombre Denise (interpretada por Lancellotti) que, luego de casi arruinar una investigación a un jefe mafioso, es relevada en la operación por su superior, quien además es su papá.

Giovanna Lancellotti (Andre Nicolau)

En un intento por redimirse, Denise decide arriesgar su trabajo, y su vida, yendo de incógnito, sin que su papá lo sepa, a un viaje de graduación de secundaria a Porto Seguro, donde tendrá que hacerse pasar por una adolescente para obtener importante evidencia sobre Silvia, la hija de 17 años del jefe de la mafia.

“La película fue buenísima de hacer, sobre todo porque es algo muy diferente a lo que he hecho antes. Tenemos muchas escenas de acción, pero también está llena de mucho humor y comedia. Para mi fue muy importante y divertido hacerlo, la película ha sido un éxito en Brasil y en muchas partes del mundo y eso me tiene muy feliz”, compartió la actriz en entrevista para Quién.

El problema es que Denise difícilmente entiende a los adolescentes y, mucho menos, puede fingir ser una de ellos. Reservada e inepta en situaciones sociales, requerirá la ayuda de una inesperada aliada: Babi, quien pese a ser de su edad, jamás ha dejado de ser adolescente. Con la ayuda de Babi, Denise comienza a encajar en el grupo y se ve disfrutando de una adolescencia tardía y llena de emoción.

Giovanna Lancellotti se siente como una adolescente

En esta película, Lancellotti tuvo la oportunidad de volver a ser adolescente y recordar esa época en su vida, sin embargo, reconoció que esos tiempos han cambiado.

Giovanna Lancellotti (Instagram)

“Fue muy chistoso porque los muchachos como que hablan en otro idioma, muchas veces no se entiende lo que ellos hablan. Yo me quedo como ‘Estoy vieja’, pero no tanto porque tengo 32. Esta carita todavía pasa por adolescente, pero no lo soy. Entonces fue mucha broma, pero yo me siento joven en espíritu. Tuvimos una gran sintonía».

“Yo, en mi época, me fui a mi viaje de graduación a este mismo destino. Entonces para mí fue como revivir un poquito de mi viaje y recordar cómo yo era en aquella época y observar las diferencias entre lo que fue mi viaje hace 15 años y el presente. Ahora siento que las personas tienen más libertad para ser quienes son. Y también las chicas, como que antes trataban de seguir un patrón de belleza o de cómo actuar, ahora las niñas deciden qué hacer o qué no hacer, si bailan o no, si salen con un chico o no”, reconoció.

Incluso, la actriz brasileña compartió qué consejo se daría a sí misma si tuviera la oportunidad de encontrarse con esa Giovanna adolescente alegre y divertida. «Que te mantengas fuerte y segura de ti misma, que no desistas porque lo vas a lograr, porque sabes de tu vocación, sabes de tu sueño, sabes de tu fuerza. Y también le diría que –porque en mi adolescencia yo era fanática de Rebelde—los vas a conocer, te vas a tardar 15 años, pero los conocerás».