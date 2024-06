Gerard Piqué y Clara Chía pierden demanda por acoso contra paparazzi

Gerard Piqué y su novia Clara Chía acudieron este lunes a la cita con la autoridad judicial tras la demanda que interpusieron en 2023 contra el fotógrafo Jordi Martín, quien como paparazzi reveló algunos detalles de la pareja tras el rompimiento del ahora empresario español con la cantante colombiana Shakira.

El colaborador del programa El Gordo y La Flaca informó que luego de la presentación de pruebas de la parte acusadora ante un juzgado en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, el ministerio fiscal manifestó que el caso estaba desestimado.

Jordi Martin contó los detalle de su audiencia contra Gerard Piqué y Clara Chía

De esta forma, la disputa legal en la que Martín era acusado de supuesto acoso, y de causarle trastornos psicológicos a la novia del ex futbolista, terminó en medio de acusaciones de que el periodista español presuntamente se habría puesto de acuerdo con Shakira para atacar a Clara Chía , según contó en una transmisión para el programa.

Quién habló con Jordi Martín en exclusiva y aseguró que se encuentra bien, relajado y esperanzado después de escuchar la valoración del Ministerio Fiscal y considera que la decisión de las autoridades es justa «porque a un foto periodista no se le puede meter a prisión por hacer su trabajo».

Jordi considera que sentaría un mal precedente para el periodismo a nivel mundial y que él sólo esta defendiendo la libertad de prensa, algo que están impidiendo Piqué y Clara Chia.

Martin realizó la crónica de lo ocurrido en el juzgado, al que la pareja llegó tomada de la mano. “Él muy sonriente y ella visiblemente tensa. Para probar sus acusaciones, Clara Chía se presentó con cuatro psicólogos y ocho testigos, todos empleados de Cosmos, la empresa de Piqué”, detalló.

De la misma manera, Jordi aseguró que previo al juicio, la ex pareja de Shakira lo llamó para pactar. “Él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo la certeza de que no he cometido ningún delito, yo me la juego. Yo lo único que he hecho es mi trabajo: fotografiar a personas conocidas”, puntualizó el paparazzi.

Jordi Martin es acusado de tener un trato con Shakira para molestar a Clara Chía

Posteriormente, Jordi Martin contó que durante la audiencia solicitó al juez ir al baño, pero en su camino coincidió con Clara Chía , quien comenzó a gritar: “Pero qué hace aquí Jordi. No puedo. ¡Tengo terror!”.

El fotógrafo explicó que a pesar de que el lugar “estaba lleno de policías”, Piqué llegó corriendo para auxiliar a la joven, momento en que lo acusó de tener un pacto con la mamá de sus hijos para molestar a su actual pareja.

“Que yo me he puesto de acuerdo con Shakira para atacarla a ella. ¿No tendrá algo más importante qué hacer Shakira?”, expresó el fotógrafo.

El final del juicio llega un año después de que un juez de Barcelona le concediera a la novia de Piqué una orden de alejamiento de tres meses contra Martin, bajo acusaciones de “acoso”. Al pasar este lapso, Clara Chía solicitó que la orden se ampliara, pero el juzgado lo denegó. Finalmente, el Ministerio Fiscal solicitó la libre absolución del paparazzi.