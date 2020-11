George R.R. Martin comparte una foto de su cameo en el episodio piloto de Game of Thrones

Aunque ha pasado más de un año desde el final de Game of Thrones, la serie continúa muy viva en el fandom. Además de por el spin-off precuela sobre los orígenes de la casa Targaryen en House of the Dragon, también por la (eterna) espera de la llegada del sexto libro de la saga. Quizás no sea una fecha definitiva, pero George R.R. Martin ha querido tener un detalle con los seguidores, al compartir una foto de su cameo en el episodio piloto la ficción de HBO.

“Aquí un vistazo al pasado, al episodio piloto original de GOT”, publicó el autor en sus redes sociales. “Rodamos la boda de Daenerys Targaryen y Khal Drogo en Marruecos. Ian McNeice interpretó a Illyrio Mopatis y yo a uno de los invitados a la boda, presumiblemente otro magíster”, explicó Martin.

Here's another peek at the past, and the original pilot for GoT. We shot the wedding of Daenerys Targaryen and Khal Drogo in Morocco. Ian McNeice played Illyrio Mopatis, and I played one of the wedding guests, presumably another magister. #TBT https://t.co/2BiGflKIIO pic.twitter.com/ItkUw75uvV

— George RR Martin (@GRRMspeaking) October 29, 2020