George Martin confiesa que no cree que sus próximos proyectos sean tan exitosos como GOT

Con Juego de Tronos ya concluida, son muchos los proyectos que se le acumulan a George R.R. Martin en televisión, empezando por la precuela de su saga iniciada con Canción de hielo y fuego. No obstante, el veterano escritor tiene claro que por bien que funcionen estas nuevas series, nada se podrá comparar al rendimiento y resonancia de la serie original.

“La escala del éxito de Juego de Tronos, alcanzar todo el mundo e invadir la cultura popular de esa manera, no es algo que nadie pudiera anticipar, y no es algo que espere experimentar otra vez”, reconocía el novelista en el podcast Maltin on Movies y recoge Variety.

Recuerda cuando empezó a escribir guiones para cine y televisión a principios de los noventa y, ante sus dudas sobre el rendimiento y expectativas depositadas, su agente de aquel entonces le recomendó leer Adventures in the Screen Trade de William Goldman. De este tratado sobre el negocio, Martin aprendió una máxima que mantiene casi treinta años después. “Nadie sabe nada”. “No dejes que nadie te diga qué es lo que se puede producir y qué es improducible”.

En total, el autor cuenta con cinco proyectos en distintas fases de desarrollo en HBO. Tres de ellos son proyectos derivados de Game of Thrones, como el que ya se rueda en Irlanda del Norte con Naomi Watts como protagonista. La actriz australiana reconoció días atrás la presión por estar a la altura de las expectativas generadas y más aún con la envergadura de la ficción a la que sucederá en el tiempo: “Como acaba de terminar la última temporada, todo el mundo se está volviendo loco. Así que da miedo”, explicaba, aunque confiaba en “no decepcionar”.

Además de los otros dos spin-offs, el propio Martin dijo contar con otras series germinando en History Channel y Hulu. Igualmente, ha participado como consultor de un videojuego realizado en Japón. Todo ello, sin olvidar Nightflyers, adaptación a cargo de Syfy de su novela corta homónima, cancelada tras su primera temporada.

ASÍ SERÁ LA PRECUELA DE JUEGO DE TRONOS

La precuela se ambientará cientos de años antes del arranque de la serie original y explicará por qué “Los 7 Reinos” están organizados de esa manera, narrando los orígenes de las familias Stark y Lannister, así como el origen de los Caminantes Blancos. La principal responsable de la serie, aún sin título, es Jane Goldman, que ha creado la historia junto a George RR Martin y que ejercerá de showrunner.

Junto a Watts, que desveló sobre su papel que será “una carismática miembro de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto”, estarán otros nombres de nivel, tales como Miranda Richardson, John Simm, Naomi Ackie, Maquis Rodriguez, Sheila Atim, Richard McCabe y muchos más.

Fuente: Sin Embargo