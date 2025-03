Gana Dua Lipa juicio por derechos de autor de ‘Levitating’

Dua Lipa logró este jueves ganar la desestimación de una demanda por derechos de autor que la acusaba de supuestamente haber copiado su exitosa canción «Levitating», de 2021, de una rola de 1979, según revelaron Billboard y Rolling Stone.

La jueza federal de distrito Katherine Polk Failla declaró que los demandantes, L. Russell Brown y Sandy Linzer, no demostraron una «similitud sustancial» entre «Levitating» y su canción «Wiggle and Giggle All Night», aunque muchas personas sí percibieron similitudes.

Los artistas alegaban que «Levitating» copiaba la «melodía característica» del tema antes mencionado, además de otra canción de la que también poseían los derechos de autor.Sin embargo, la jueza declaró que dicha melodía no podía ser protegida, poniendo como ejemplo la resolución de noviembre pasado de un tribunal federal de apelaciones, que determinó que la canción de Ed Sheeran de 2014, «Thinking Out Loud», no copiaba ilegalmente el clásico de Marvin Gaye, «Let’s Get It On».

Failla también halló que otras supuestas similitudes entre «Levitating» y «Wiggle and Giggle All Night» eran comunes, apareciendo en óperas de Mozart y Rossini, operetas de Gilbert y Sullivan, y hasta en «Stayin’ Alive» de los Bee Gees.

