¿Game of Thrones pudo ser una serie animada? La idea fue considerada por George R.R. Martin

Game of Thrones estuvo muy cerca de convertirse en una serie animada originalmente. La serie de novelas de fantasía épica del autor George R.R. Martin, Canción de hielo y fuego, fue llevada a la pantalla pequeña de la mano de HBO en 2011.

Ahora sabemos que fue un gran éxito, ganándose los elogios de los críticos y los fans de todo el mundo. Game of Thrones duró ocho temporadas y superó a la serie de libros, que aún espera su próxima entrega. En total, la trama obtuvo 59 Emmys, así como otros innumerables premios.

Como recordarás, la historia se centraba en las casas y personajes que buscaban reclamar el Trono de Hierro para sí mismos. Se basaba en un gran elenco de personajes que abarcaban varios continentes, todos los cuales se reunieron finalmente para la octava temporada del año pasado.

Ahora la producción ha terminado, pero todavía está llegando nueva información sobre su viaje a HBO. El sitio de fans Los Siete Reinos recuperó un viejo comentario en el blog de Martin de 2015, donde se preguntaban si alguna vez había querido convertir su saga en un programa animado. La respuesta de Martin fue particularmente interesante:

“Sí. Varias veces. De hecho, una de las propuestas de largometraje que rechacé antes de HBO era de un animador importante. Lo extraño es que podría haber aceptado esa oferta… Estaba indeciso… hasta que un ejecutivo con el que debía reunirme no se presentó a un almuerzo que habíamos programado para discutir su enfoque. Recibí una disculpas más tarde… pero el hecho de que me dejaran plantado me empujó de la valla a la tierra del ‘no’”.

Un Game of Thrones animado es ciertamente una idea intrigante, y que hace un tiempo fue medio descubierta por una parodia en anime.

Después de todo, la serie se basó en sus sorprendentes efectos visuales bien construidos, que requerían un importante presupuesto. Si no estuvieran a la altura, algunos habrían preferido ver la historia en forma animada. La animación puede servir bastante bien a los mundos de fantasía, y no hay duda de que el extenso universo de Martin podría haberse visto brillante con la animación.

Sin embargo, evidentemente esto no salió así, y probablemente es seguro decir que Martin se salió contento con la dirección que tomaron las cosas para la adaptación de sus novelas.

Fuente: AS México