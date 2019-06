Galilea Montijo aplaude y celebra a la comunidad LGBT

La conductora mexicana de televisión Galilea Montijo afirmó que siempre ha estado rodeada de personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTI, a quienes quiere mucho y las considera muy talentosas, motivo por el cual ha fomentado en su hijo Mateo el respeto hacia este sector de la población.

En declaraciones a los medios, la también actriz indicó que el padrino de su pequeño es homosexual, por lo que lo ha enseñado a quererlo tal como es, sin crearle ningún tabú acerca de su orientación sexual.

Tiene siete años, todavía no comprende, pero en la casa me dice: ‘A mi padrino le gustan los hombres’; las cosas como son, no hay que cerrarnos como papás a dar mensajes que el día de mañana alteren las cosas”, puntualizó.

Montijo estuvo presente en los primeros minutos de la marcha de la comunidad LGBTTTI, que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde diversos artistas se presentan en esta tarde soleada.

Ante la gente, la presentadora expresó:

Compartió que más mensajes de odio no le sirven al mundo, por lo que es fundamental dar puro amor al prójimo, donde quiera, como sea, pero eso sí, subrayó que es importante que las personas tengan una vida sexual segura.

Sexo seguro, a hacerse la prueba cada seis meses. Disfrútenlo, ámense, arriba el amor de todos los colores, ¿o no? . Gracias, para mí es un honor que me hayan invitado, estoy feliz de acompañarlos, de apoyarles para siempre, los quiero mucho y que Dios los bendiga”.

Respecto a las recientes declaraciones homofóbicas que dio el reportero Mauricio Clark, Galilea respondió que no es importante hacer referencia a algo que no se lo merece, que cada quien es libre de expresarse, siempre y cuando sea con respeto hacia los demás.

Si tú piensas algo y no tiene solución, no te vuelvas parte del problema; si vas a dar una solución a este mundo, adelante, pero si no, no tiene cabeza lo que dijo, esos mensajes no le sirven al mundo”, subrayó.