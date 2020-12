Gabriel Soto debutará en el cine para adultos

Después de que hace unas semanas, un video del actor Gabriel Soto fuera expuesto, y que causara gran controversia, Soto publicó en sus redes sociales, que ha recibido varias propuestas de estudios que producen cine porno, en su instagram escribió.

‘’La verdad si me saco un poco de onda la filtración del video, pero que más puedo hacer, hace unos días me escribieron varios productores de cine para adultos y una de las propuestas me pareció interesante.’’

El actor dijo estar nervioso por esta nueva etapa en su carrera, pero esta seguro que es algo que sus fans recibirán muy emocionadas. Y aunque sabemos que tenemos a más de una emocionada, lamentamos decirles que esto no pasará, porque esto es una broma.

Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, en nadie se puede confiar.

Por: Cadena Noticias