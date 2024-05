¿Furiosa? sólo en el cine; Anya Taylor-Joy es un encanto en su visita a la CDMX

Los fans acérrimos de Anya Taylor-Joy saben que pasó sus primeros años de vida en Argentina y que, aunque se muestra modesta con ciertas frases complicadas de traducir, en realidad habla perfecto español. Lo que quizá no sepan es que muere de ganas de trabajar en este idioma.

“Estoy esperando (actuar en español), por favor. Me encantaría hacer una película argentina, española, cualquiera. Quiero hablar en mi lengua”, enfatizó la actriz de 28 años, quien en su primera visita a la CDMX promovió Furiosa: de la saga Mad Max y platicó con su cautivante acento argentino en un encuentro con representantes de los medios de comunicación.

Anya Taylor-Joy es un encanto en su primera visita a la CDMX

Después de posar para la prensa frente al palacio de Bellas Artes, Anya Taylor Joy contó en una conferencia de prensa cómo vivió el rodaje de Furiosa, precuela de Mad Max: Fury Road, que protagoniza junto a Chris Hemsworth y en la que cuenta los años previos del personaje que ya interpretó Charlize Theron en la pantalla.

“Esta película fue una locura para mí, porque si no estaba rodando en la primera unidad, estaba rodando con la segunda. Yo estaba trabajando seis días por semana, por seis meses y medio”, recordó la actriz sobre la aventura que significó para ella pasar más de medio año en Australia bajo la dirección de George Miller, creador de este universo postapocalíptico, devastado y con escasos recursos naturales, del que Anya emergió sumamente satisfecha: “Cuando era chiquitita, esto es todo lo que quería”, fue lo que pensó al terminar esta historia.

La aventura de Anya Taylor-Joy detrás del rodaje de ‘Furiosa: de la saga Mad Max’

Anya Taylor-Joy habló con gran admiración sobre el director George Miller, quien convirtió a la actriz en Furiosa, una joven mujer que se sobrepone a sus adversidades en un mundo que ha terminado –casi por completo– con la humanidad de quienes son supervivientes.

“Es totalmente su mundo y creo que, más que cualquier otro director con quien trabajé, él pinta cada imagen. Teníamos tres unidades rodando todo el tiempo y, te juro por Dios, que cualquier cosa que vos ves en la pantalla, él lo pintó con su mano”, recordó Anya. “Puedes hacer 20 tomas de algo y de repente él lo ve y dice: ‘Está bueno pero necesitas tener tu casco un poquitito más adelante’ y lo hacés de nuevo”, añadió la actriz con un tono que refleja lo convencida que estuvo siempre de la visión del cineasta de 79 años.

Anya Taylor-Joy quiere ser piloto de acción, tras filmar ‘Furiosa’

Un aspecto sorprendente sobre la historia detrás de Furiosa: de la saga Mad Max es que Anya Taylor-Joy no tiene licencia de conducir y para interpretar a su personaje no sólo tuvo que aprender a hacerlo, sino que se entrenó al más alto nivel para ser ella misma quien manejara en sus secuencias de acción.

“Empecé un año antes de llegar a Australia. Empecé con las motos y con los autos, y la primera cosa que aprendí a hacer fue un… No sé cómo decirlo en castellano, pero te tirás pero con todo, con el auto; vas rapidísimo y después pegás la vuelta y después frenás. Entonces fue como una montaña rusa pero vos estás manejando”, recordó, ante la risa de los presentes.

Lo mejor de todo es que la actriz jamás sintió miedo en estas situaciones que, naturalmente, implican riesgos para los pilotos expertos y para los actores que se atreven a filmarlas ellos mismos. “No me dio miedo, sabes. Me re divertí. Tengo esta cosa rara de que cuando estoy en situaciones en las que estoy en un poquitito de peligro, me empiezo a reír –que es bastante raro para la otra gente– pero para mí es que lo estoy pasando bárbaro”, confesó y añadió: “Además, quiero sacarme la licencia de stunt driver, porque sé más de eso y me encantaría hacer algo así” (más películas en las que maneje coches a altas velocidades).

¿Qué piensa Anya Taylor-Joy sobre el mundo de ‘Furiosa’

Sin embargo, más allá de lo bien que Anya Taylor-Joy la pasó en el rodaje de Furiosa, fue la temática subyacente la que la hizo entrar en un conflicto y eso sucedió desde que vio la anterior película de Mad Max.

“Me acuerdo cuando vi Fury Road, pensé ‘este tipo de mundo, para mí, Anya, es mi pesadilla’. Un lugar donde la gente no puede ser buena, no puede tener dignidad, adonde nada crece. Entonces espero que en algún momento en la Wasteland la gente empiece a poner las plantas y vuelva un poquitito de verde y se trate mejor”, señaló.