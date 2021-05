Funimation anuncia nuevos doblajes para la temporada de primavera 2021

Funimation anunció por medio de sus redes sociales su tanda completa de doblajes exclusivos para la temporada de primavera 2021. La alineación es encabezada por la segunda temporada y el simuldub de la temporada final de Fruits Basket, la quinta temporada de My Hero Academia y Megalobox 2: Nomad, además de anticipar doblajes para Full Dive: This Ultimate Next-Gen Full Dive RPG Is Even Shittier than Real Life! y Mars Red.

Sin más preámbulo, les compartimos los títulos, las fechas de lanzamiento y los elencos detrás de los doblajes de Funimation para esta temporada de primavera de 2021:

My Hero Academia: Temporada 5

Director: Kenji Nagasaki (My Hero Academia).

Estudio: Bones (My Hero Academia).

Origen: Manga, escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi.

Géneros: Acción, superhéroes, escolar, drama, comedia.

Estreno del doblaje: 24 de abril (un episodio nuevo cada semana).

Voces en español: Sebastián Gabriel Reggio (Izuku Midoriya), Rómulo A. Bernal (Katsuki Bakugo), Juan Felipe Sierra (Shoto Todoroki) y Orlando Noguera (All Might).

Sinopsis: ¡Deku y la Clase 1-A continúan con su entrenamiento y desatan nuevos poderes en la nueva temporada de My Hero Academia!

Fruits Basket: Temporada 2 y The Final

Director: Yoshihide Ibata (Fruits Basket).

Estudio: TMS Entertainment (Fruits Basket).

Origen: Manga, escrita e ilustrada por Natsuki Takaya.

Géneros: Drama, romance, sobrenatural.

Estreno del doblaje (The Final): 3 de mayo (un episodio nuevo cada semana).

Estreno del doblaje (Temporada 2): 11 de mayo (completa).

Voces en español: Nycolle González (Tohru Honda), Javier Olguín (Yuki Sōma), Alan Bravo (Kyō Sōma) y Irwin Daayán (Shigure Sōma).

Sinopsis: Después de las revelaciones de la temporada pasada, la familia Soma avanza, pero las cadenas emocionales que los unen no se rompen fácilmente. Incapaz de admitir por qué quiere la cura, Tohru lucha con la verdad, consciente de que el tiempo se acaba para alguien cercano. Y todavía acecha un secreto que podría romper el corazón de otra persona. Pero la esperanza no se pierde, se encuentra una pista de la maldición. ¿Podría estar cerca el final de su encarcelamiento?

The World Ends with You The Animation

Director: Kazuya Ichikawa (Bakugan Battle Planet).

Estudios: Domerica (Flying Witch Petit) y Shin-Ei Animation (The 8th Son? Are You Kidding Me?).

Origen: Videojuego, desarrollado por Square Enix y Jupiter.

Géneros: Acción, aventura.

Estreno del doblaje: 7 de mayo (un episodio nuevo cada semana).

Voces en español: Marc Winslow (Neku Sakuraba), Lupita Leal (Shiki Misaki), José Ángel Torres (Daisukenojo “Beat” Bito) y Ileana Escalante (Raimu “Rhyme” Bito).

Sinopsis: Neku Sakuraba, un chico de 15 años aficionado a la música y el graffiti, se despierta en lo que parece ser el distrito comercial de Shibuya en Tokio, Japón. Sin idea de por qué está allí, abre la mano para darse cuenta de que está sosteniendo un extraño alfiler negro. Después de darle la vuelta con la mano, los pensamientos de las personas que lo rodean comienzan a fluir en su cabeza de inmediato. Sorprendido, Neku descubre que es capaz de leer la mente de los demás y asume que tiene algo que ver con el alfiler negro que sostiene. Un teléfono celular comienza a sonar en su bolsillo y aparece un mensaje de texto: “Alcance 104. Tienes 60 minutos”. Neku está en Shibuya por el “Juego de los segadores”, que dura un total de siete días. Todos los jugadores tienen un alfiler negro con una calavera incrustada.

Combatants will be Dispatched!

Director: Hiroaki Akagi (Karakai Jōzu no Takagi-san).

Estudio: J.C. Staff (DanMachi).

Origen: Novelas ligeras, escritas por Natsume Akatsuki e ilustradas por Kakao Lanthanum.

Géneros: Acción, ciencia ficción, fantasía, aventura, comedia.

Estreno del doblaje: 9 de mayo (un episodio nuevo cada semana).

Voces en español: Agente de Combate 6 (Emmanuel Bernal) y Alice Kisaragi (Erika Ugalde).

Sinopsis: ¡Resulta que el mal toma la iniciativa! Con la dominación mundial al alcance de la mano, la Corporación Kisaragi pone su mirada en la conquista interestelar, y ¿quién mejor para apoderarse de un mundo mágico que dos individuos asignados al azar: el agente combatiente Six y su compañera androide Alice? Pero el camino de Six en la escalera corporativa malvada no será fácil: ¡el ejército de un Señor Demonio está tramando su propio plan nefasto!

Megalobox 2: Nomad

Director: Yō Moriyama (Megalo Box).

Estudio: TMS Entertainment (Megalo Box).

Origen: Original.

Géneros: Deportes, drama, ciencia ficción.

Estreno del doblaje: 9 de mayo (un episodio nuevo cada semana).

Voces en español: Arturo Cataño (Joe), Humberto Vélez (Gansaku Nanbu), José Arenas (Yūri “Rey de Reyes”) y Claudia Contreras (Yukiko Shirato).

Sinopsis: Solo le tomó a “Gearless” Joe tres meses para abrirse camino desde los barrios bajos del circuito subterráneo hasta la cima del mundo del boxeo, convirtiéndose en el primer campeón de Megalonia. Pero siete años después del meteórico ascenso de Joe, se encuentra de nuevo donde comenzó, escondido detrás de numerosas cicatrices y un nuevo nombre de anillo: Nomad.

Full Dive: This Ultimate Next-Gen Full Dive RPG Is Even Shittier than Real Life!*

Director: Kazuya Miura (Kemono Michi: Rise Up).

Estudio: ENGI (Kemono Michi: Rise Up).

Origen: Novelas ligeras, escritas por Light Tuchihi e ilustradas Youta.

Géneros: Videojuegos, acción, comedia, fantasía.

Estreno del doblaje: Por confirmar.

Voces en español: Por confirmar.

Sinopsis: Hiroshi Yuki acaba de adquirir Kiwame Quest, el VRMMO más real jamás creado. Pero este juego de rol es demasiado realista; puede oler, saborear, sentir, y cuando está herido, su cuerpo físico también está herido. Peor aún, sus habilidades en esta aventura apestan tanto como lo hacen en la vida diaria. Se suponía que esto era inmersión, no realidad. Consumido con ganar, jura que conquistará este juego. ¡Incluso si lo mata!

Mars Red*

Director: Kouhei Hatano (Dragon Ball Super).

Estudio: Signal.MD (Recovery of an MMO Junkie).

Origen: Obra de teatro, escrita por Bun’ō Fujisawa.

Géneros: Supernatural, acción, fantasía histórica.

Estreno del doblaje: Por confirmar.

Voces en español: Por confirmar.

Sinopsis:Es 1923 y, hasta hace poco, los vampiros se mantenían en las sombras. Cuando aparece el misterioso linaje Ascra, su número aumenta, dejando a Japón cubierto de cuerpos. En respuesta, el gobierno genera su propio equipo para infiltrarse en la oscuridad. Con el vampiro Defrott de rango S y el novato Kurusu, este escuadrón de exterminio está hecho por una razón: para cazar muertos vivientes. Vampiros tengan cuidado; ¡la noche pertenece a Code Zero!

Fuente: CinePremier