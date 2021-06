Fruits Basket tendrá spin-off enfocado en los padres de Tohru

Este lunes al concluir el episodio final del remake de Fruits Basket, el sitio web oficial de la franquicia publicó un video conmemorativo con mensajes firmados por el elenco y la mangaka Natsuki Takaya. El material concluyó con los anuncios de una adaptación teatral y una nueva producción animada de Fruits Basket para 2022.

El proyecto anime se titulará Kyо̄ko to Katsuya no Monogatari y estará enfocado por completo en la historia de Kyо̄ko y Katsuya, los padres de la protagonista Tohru Honda. El formato –serie, OVA o película– no fue anunciado. Cabe mencionar que parte considerable del trasfondo de dicha relación no fue incluido en la nueva adaptación de la obra de Takaya.

Fruits Basket fue serializado originalmente en las páginas de la revista Hana to Yume entre 1998 y 2006, siendo recopilado en 23 volúmenes por la editorial Hakusensha. Panini Manga publica la “Edición para Coleccionistas” de 12 tomos en formato aizōban en México.

La historia sigue a Tohru Honda, una estudiante de preparatoria quien, tras perder a su madre, acaba viviendo en una tienda de campaña en terrenos cercanos al misterioso clan Soma. Ellos se percatan de su presencia y la invitan a hospedarse unos días en su hogar, pero Tohru descubre pronto su mayor secreto: cuando alguien del sexo opuesto los toca, se convierten en animales del horóscopo chino.

La primera versión anime de 26 episodios, a cargo de Studio Deen, se estrenó en 2001 y gozó de un éxito rotundo en Japón y occidente. Sin embargo, el remake de TMS Entertainment lanzado en 2019 apostó por una aproximación mucho más fiel al manga y por adaptar la historia del manga en su totalidad. Las tres temporadas fueron dirigidas por Yoshihide Ibata (FLCL Progressive), con la propia Natsuki Takaya como supervisora ejecutiva.

Fuente: CInePremiere