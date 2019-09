Frozen y Marvel protagonizarán la nueva temporada del parque temático de Disney en París

Las franquicias más populares de Disney –Marvel, Frozen y Star Wars-, serán las protagonistas en la próxima temporada del parque temático de París, que pondrá el punto de mira en la tecnología y el digital para una experiencia cada vez más inmersiva.

El director de operaciones del parque, Daniel Delcourt, recalcó en la presentación de la temporada 2020, celebrada este martes en la capital francesa, la importancia de renovar las temporadas temáticas y anunció las nuevas atracciones y espectáculos del parque: “Queremos que nuestros visitantes vengan pero sobre todo que regresen”, dijo .

