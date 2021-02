FOX Channel cambia de nombre e imagen, ahora será STAR Channel y conservará su programación

A partir de este lunes 22 de febrero FOX Channel cambiará de nombre e imagen y se convertirá en STAR Channel sin afectar la programación del contenido favorito de su público como Los Simpson, The Walking Dead y las películas más taquilleras.

FOX Premium tomará el nombre de STAR Premium y seguirá ofreciendo series como This is Us, además de estrenos, eventos, nuevas temporadas y los siete canales con la personalidad que los espectadores ya conocen: FOX Premium Movies cambiará su nombre a STAR Hits mientras que FOX Premium Series será STAR Series; FOX Premium Action se convertirá en STAR Action; FOX Premium Comedy tomará el nombre de STAR Comedy; FOX Premium Family será STAR Fun; FOX Premium Cinema cambiará a STAR Cinema y FOX Premium Classics será STAR Classics.

FOX life también cambiará su nombre por el de STAR Life pero su programación seguirá ofreciendo sus grandes misterios y las emocionantes historias de series como New Amsterdam, La Ley y el Orden: U.V.E. y The Resident.

De acuerdo con un comunicado, los canales STAR continuarán con las entretenidas propuestas de contenido de FOX para seguir siendo referente de las mejores series y películas a través de sus diversos géneros.

Fuente: Sin Embargo