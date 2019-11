Flor Amargo estará en el Vive Latino… ¡y el hate apareció!

Una ola de memes inundó twitter luego de darse a conocer que la cantante mexicana Flor Amargo sería una de las convocadas a participar en el famoso festival musical

Finalmente dieron a conocer el line up del Vive Latino, uno de los festivales más esperados de México, pues aunque últimamente se ha dejado sentir una fiebre de festivales en nuestro país, éste es uno de los más reconocidos.

En esta ocasión el Vive Latino, como cada año, sorprendió a los fanáticos, tanto para bien como para mal, pues en las redes sociales los internautas celebraron ver en el cartel a Guns N’ Roses, The Rasmus o The Cardigans, pero no sucedió lo mismo con Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como Flor Amargo, a quien una ola de memes en twitter hicieron que fuera tendencia por algunas horas.

Pero, ¿por qué el hate? Eso mismo preguntó una tuitera a sus seguidores, y aunque no hay una respuesta, los comentarios rodaron entre quien dijo que solo era el típico estilo mexicano que odia a quien le va bien, otros que mera envidia o que había “algo” que les parecía chocante en la cantante.

Recordemos que Flor Amargo es una talentosa artista mexicana que empezó dándose a conocer tocando y cantando en el Metro de la CDMX, además cuenta con estudios en el Conservatorio Nacional de Música, y realizó estudios musicales en Italia. Descata su participación con la chilena Mon Laferte en la canción “Busco a alguien”.

El Vive Latino se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo en la CDMX, y no te lo puedes perder.

Fuente: Vanguardia