Fiona Apple donó dos años de ganancias para ayudar a los migrantes

La cantante Fiona Apple se ha comprometido a donar las ganancias de dos años de su canción “Criminal”, todo el dinero será destinado a una organización que ayuda a los migrantes detenidos en los Estados Unidos a cubrir sus honorarios legales en un intento por “ayudar a la gente criminalizada a obtener justicia”.

“Algo que me encanta de ser un compositor de canciones es que me pagan por el uso de una canción que escribí hace años, cada vez que un programa de televisión o una película me piden usarla”, dijo Apple en una publicación enTumblr el domingo. Según la cantante de “Paper Bag”, “Criminal” es su pista“más solicitada”.

“En el pasado, he usado el dinero de mi” Criminal “para ayudar a amigos o familiares”, escribió. “Sin embargo, después de meses y meses de leer las noticias sobre cómo trata mi país a los migrantes, me he quedado impresionada por la frustración al tratar de encontrar la mejor manera de ayudar”.

“Por supuesto que puedo donar dinero para las necesidades básicas, cepillos de dientes, mantas, lonas, suero, etc., pero después de buscar mucho encontré la organización WhileTheyWait.org. Me parece que la mejor manera en que puedo ayudar a los detenidos y todo se enfoca en contribuir a el pago de sus honorarios legales “, continuó Apple.

Mientras que ellos esperan una iniciativa lanzada por RAICES Texas y la ACLU del sur de California, y varios otros grupos, otros buscan proporcionar a los migrantes indocumentados las necesidades, cobertura de las tarifas de inmigración y “servicios legales seguros para aquellos que arriesgaron todo a estar aquí mientras Esperan para saber si pueden quedarse “, según su sitio web.

“Quiero pedir a otros compositores que donen una sola vez, el dinero que obtienen por el uso de una de sus canciones para esta organización o una de su elección. Podría escribir una canción sobre esto y tal vez lo haga, pero por ahora, usaré “Criminal” para ayudar a todos”, agregó.

Fuente: Vanguardia