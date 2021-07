Filtraron videos en donde la ex de José Manuel Figueroa lo acusa de abuso físico

Una gran polémica es la que se avecina para el cantante José Manuel Figueroa puesto que se filtraron algunos videos en los que Farina Chaparro, su pareja, lo denuncia y señala por haberla humillado y golpeado.

Fue en el programa “Sale el Sol” donde dieron a conocer dos grabaciones en las que se le puede ver al cantante y a su novia confrontándose; ella incluso le señala que le propinó un golpe en el cuello a los diez minutos que llegó a su hogar.

Al parecer no es la primera ocasión en la que ocurre algo así pues la novia de José Manuel Figueroa le indica en la grabación que suele humillarla y la hace sentir mal cuando están juntos, por lo que mencionó que “ya no puede”.

“Así llorando quiero que me grabes, estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado”, expresó Farina Chaparro señalándole su cuello.

La novia del cantante dijo que “me dejó sola, me regañó y me reclamó porque él llegó tarde” y de nueva cuenta hizo hincapié en que sigue ofendiéndola a pesar de que ella ha hecho todo por la relación.