Filtran pruebas de golpizas que Alejandra Guzmán daba a Frida Sofía

La pelea entre Frida Sofía y su familia va para largo, pues, además de las acusaciones contra su abuelo Enrique Guzmán, se filtraron audios, fotos y videos donde se comprueba que Alejandra Guzmán maltrataba a su hija.

Luego de que se diera a conocer que Frida Sofía está en un hospital psiquiátrico para ser revisada por peritos que evaluaran si padece o no bordeline personality, un audio en el que se oye la desesperación de la joven, tras una golpiza con su madre, fue filtrado en distintos medios.

Los abogados de Frida Sofía presentaron audios, conversaciones y hasta fotos de las heridas, en las que se muestra el cuerpo de la joven lleno de arañazos, moretones y todo tipo de agresiones físicas.

Dichas pruebas corresponden al año 2017, meses antes de que la relación de Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán se tornara tan distante.

En uno de estos audios, presentados por Suelta La Sopa, puede escucharse a Frida Sofía acongojada y rota de dolor. Entre sollozos la joven revela que está cansada de ocultar su dolor.

“No tengo nada que esconder, nada, nada. Lo único que oculto de mí misma, es mi dolor, pero eso es todo”, dice la nieta de Silvia Pinal en uno de los audios.

Además de los audios, fotografías y videos que prueban que lo dicho por Frida Sofía es cierto, conversaciones de chats con el manager de Alejandra Guzmán prueban que él estaba enterado de todo.

En otras conversaciones por WhatsApp, Frida Sofía le envía al manager de su mamá, algunas fotografías y videos de los golpes que su madre le dio, pues la cantante ni siquiera recordaba el indicente de la noche anterior.

“Mi mama siempre me pegó y la única verdad es que ya no lo voy a soportar’…’Me duele mucho pelear con mi mamá, ya no sé ni qué decirle”.