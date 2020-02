Filtran las primeras imágenes de Keanu Reeves en el set de Matrix 4

Matrix 4 ha comenzado su rodaje en San Francisco y con él las primeras imágenes de Keanu Reeves como el mítico Neo ya han salido a la luz. La película, que incluirá también a Carrie-Anne Moss de nuevo en el papel de Trinity, llegará a los cines en mayo de 2021.

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! – Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020