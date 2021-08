Filtran fecha de estreno del tráiler de Spider-Man: No Way Home

A menos de cinco meses del estreno de Spider-Man: No Way Home, Sony aún no ha compartido ningún tráiler ni imágenes de la película, más allá de fotografías y artículos de merchandising. Algo que está haciendo que las expectativas en torno a la película crezcan más allá de lo racional.

Sin embargo, los fans de Peter Parker tienen una fecha en el horizonte en la que, esta vez parece que sí, el primer avance de la cinta podría llegar muy pronto.

DanielRPK, uno de los mayores especialistas en filtrar información de Marvel, ha anunciado que el tráiler de la nueva película de Spider-Man podrá verse en la CinemaCon que se celebrará entre los días 23 y 26 de agosto. Sin embargo, y esta es la mala noticia, solo podrán disfrutar de él quienes acudan presencialmente al evento que tendrá lugar en el Hotel Caesars Palace de Las Vegas.

Aunque el tuit con la información ha sido eliminado por su creador, es posible que esta decisión se haya tomado no tanto porque la información no sea verídica, sino por la confidencialidad de esta.

En todo caso, si finalmente se produce ese visionado estará destinado únicamente para los presentes en la convención, un evento destinado casi en exclusiva a exhibidores cinematográficos y que se celebra bajo estrictas medidas de seguridad, por lo que lo más posible es que no se filtren imágenes.

Lo que sí podría llegar son descripciones de lo que aparece en el tráiler, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones, revelando al fin si se producirá la esperada reunión entre el Peter Parker de Tom Holland y las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Spider-Man: No Way Home está dirigida por Jon Watts y tiene previsto su estreno el 17 de diciembre. Además de la presencia de Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ, los rumores apuntan que el filme contará también con Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que interpretaron a Spider-Man en anteriores versiones cinematográficas.

Quienes sí volverán definitivamente son Alfred Molina y Jamie Foxx, que dieron vida a los villanos Doctor Octopus y Electro, respectivamente, en entregas anteriores. Dos villanos que se suman a la presencia también confirmada de Benedict Cumberbatch, que dará vida a Doctor Strange que tendrá un papel clave en la anunciada llegada del multiverso Marvel.

Fuente: Excélsior